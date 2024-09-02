Путин приземлился в Монголии, у трапа его ожидает почетный караул

Президент России Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом. Борт российского лидера приземлился в аэропорту Улан-Батора вечером 2 сентября. Об этом сообщил ТАСС.
У трапа главу государства встречает почётный караул. Визит президента РФ продлится два дня.
На завтра у президента России запланированы двусторонние встречи, а также подписание ряда документов и возложение цветов к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову.
В преддверии своего визита в Монголию президент РФ дал интервью монгольской газете «Оноодор». Подробнее об обсуждаемых темах читайте здесь.
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