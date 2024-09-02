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Общество Путин приземлился в Монголии, у трапа его ожидает почетный караул

Путин приземлился в Монголии, у трапа его ожидает почетный караул

4 998
61 комментарий

Президент России Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом. Борт российского лидера приземлился в аэропорту Улан-Батора вечером 2 сентября. Об этом сообщил ТАСС.

У трапа главу государства встречает почётный караул. Визит президента РФ продлится два дня.

На завтра у президента России запланированы двусторонние встречи, а также подписание ряда документов и возложение цветов к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову.

В преддверии своего визита в Монголию президент РФ дал интервью монгольской газете «Оноодор». Подробнее об обсуждаемых темах читайте здесь.

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Комментарии
61
266097915
2 сентября 2024, 19:25
А под Курском мирные люди гибнут. Или это часть плана...
-4*
2 сентября 2024, 18:00
"Есть такая профессия, - родину расхищать"
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