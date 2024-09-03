Глава «Росатома»: риски для Курской АЭС очень высоки, много ракет и беспилотников сбивается на подлете

Глава «Росатома» Алексей Лихачев оценил ситуацию на Курской АЭС. Особо хороших новостей нет, заявил он журналисту Павлу Зарубину. Видеокомментарий опубликован 3 сентября в телеграм-канале журналиста.

По словам Лихачева, риски для станции не снизились, они очень высокие. «Прилеты происходят, постоянно звучат сигналы воздушной тревоги. <...> Пока по строениям станции, на эту минуту, за последние дни ударов не было. Но большое количество ракет сбивается на подлете, большое количество беспилотников нейтрализуется за пределами станции», — рассказал Лихачев.



«Станция живет нормальной жизнью, все идет по плану, хотя, конечно, и на станции, и в городе общее настроение очень тревожное», — отметил глава «Росатома».

Сейчас станция работает в штатном режиме. Два блока выведены из эксплуатации, четвертый в плановом ремонте, работает третий блок, обеспечивая Курскую область энергией.



Отвечая на вопрос о позиции Международного агентства по атомной энергии и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси относительно источников угроз, руководитель «Росатома» заявил, что «Гросси совсем не глупый и хорошо информированный человек». Но он дипломат, работающий в дипломатических структурах ООН, и обязан выполнять устав и основные тезисы ООН, «иначе ему придется покинуть эту должность». В личном общении, по словам Лихачева, Гросси прекрасно отдает себе отчет, откуда направлена основная угроза. «Я очень надеюсь, что он свою точку зрения донесет до нынешних киевских властей», — отметил Лихачев.



«Могу сказать свое личное мнение, что гендиректор МАГАТЭ сильно озабочен ситуацией на Курской станции, может быть, в эту минуту даже сильнее, чем ситуацией на Запорожской атомной электростанции. <...> В данном случае мы можем лишь надеяться на его политическое мужество и на решимость не допустить аварий, не допустить трагедий», — добавил глава «Росатома».

