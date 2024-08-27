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    Глава МАГАТЭ Гросси прибыл на Курскую АЭС

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    7 комментариев

    Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в город Курчатов для осмотра Курской атомной электростанции. Об этом 27 августа пишет РБК.

    В ходе визита глава организации планирует «обсудить дальнейшие шаги, которые могут потребоваться для оценки ядерной безопасности и защищенности» этого объекта.

    В понедельник, 26 августа, Гросси дал интервью изданию Financial Times, в котором выразил опасения из-за возросшей угрозы распространения ядерного оружия. По его словам, это происходит из-за напряженных отношений между Россией, США и Китаем, а также конфликта на Ближнем Востоке.

    Визит миссии МАГАТЭ на Курскую АЭС готовился на фоне попыток ВСУ атаковать российские объекты ядерной энергетики. Последняя из них произошла в ночь на 23 августа, когда дрон-камикадзе попытался ударить по электростанции в Курчатове, а другой дрон был сбит на подлете к Курской АЭС.

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    Комментарии 7

    VKuser17419822127 Авг 2024 в 10:57
    И что?
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