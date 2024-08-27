Глава МАГАТЭ Гросси прибыл на Курскую АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в город Курчатов для осмотра Курской атомной электростанции. Об этом 27 августа пишет РБК.



В ходе визита глава организации планирует «обсудить дальнейшие шаги, которые могут потребоваться для оценки ядерной безопасности и защищенности» этого объекта.



В понедельник, 26 августа, Гросси дал интервью изданию Financial Times, в котором выразил опасения из-за возросшей угрозы распространения ядерного оружия. По его словам, это происходит из-за напряженных отношений между Россией, США и Китаем, а также конфликта на Ближнем Востоке.

