Власти Курской области решили ограничить въезд в Курчатов

Оперативный штаб по проведению контртеррористической операции принял решение ограничить въезд в город Курчатов, где располагается Курская АЭС. Теперь въехать в город можно только по прописке или по специально выданному пропуску, сообщает в среду, 28 августа, врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.



«Несмотря на то, что безопасность Курской атомной станции максимально обеспечена, ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город. В связи с этим, а также в целях обеспечения дополнительных мер безопасности, оперативным штабом КТО принято решение в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов», — написал Смирнов.



Местные, которые работают в городе, но не имеют регистрацию, могут получить пропуск в администрации Курчатова и Курчатовского района. Курчатовцы, находящиеся на данный момент в Курске, могут оформить пропуск в МФЦ на улице Энгельса. Также за пропусками к работодателям должны обратиться сотрудники Курской АЭС.



«Транспортные средства, осуществляющие транзитные перевозки и ранее перемещавшиеся по территории Курчатова, должны будут использовать альтернативные маршруты объезда», — добавил Алексей Смирнов.



Известно, что на въезде в город будут стоять блокпосты. Там с 7:00 до 17:00 будут дежурить сотрудники местной администрации.



Напомним, что в середине июля въезд в 14 населенных пунктов ограничили в Белгородской области. Женщин и детей вовсе запретили пускать, а мужчин — только в бронежилете.