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Власть Боевые действия Власти Курской области решили ограничить въезд в Курчатов

Власти Курской области решили ограничить въезд в Курчатов

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3 комментария

Оперативный штаб по проведению контртеррористической операции принял решение ограничить въезд в город Курчатов, где располагается Курская АЭС. Теперь въехать в город можно только по прописке или по специально выданному пропуску, сообщает в среду, 28 августа, врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Несмотря на то, что безопасность Курской атомной станции максимально обеспечена, ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город. В связи с этим, а также в целях обеспечения дополнительных мер безопасности, оперативным штабом КТО принято решение в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов», — написал Смирнов.

Местные, которые работают в городе, но не имеют регистрацию, могут получить пропуск в администрации Курчатова и Курчатовского района. Курчатовцы, находящиеся на данный момент в Курске, могут оформить пропуск в МФЦ на улице Энгельса. Также за пропусками к работодателям должны обратиться сотрудники Курской АЭС.

«Транспортные средства, осуществляющие транзитные перевозки и ранее перемещавшиеся по территории Курчатова, должны будут использовать альтернативные маршруты объезда», — добавил Алексей Смирнов.

Известно, что на въезде в город будут стоять блокпосты. Там с 7:00 до 17:00 будут дежурить сотрудники местной администрации.

Напомним, что в середине июля въезд в 14 населенных пунктов ограничили в Белгородской области. Женщин и детей вовсе запретили пускать, а мужчин — только в бронежилете.

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Комментарии
3
Слава России!
28 августа 2024, 17:43
два три дня, чё её побеждать то
266157350
28 августа 2024, 17:37
Ну и правильно ! Хотя … кому в здравом уме и твердой памяти взбредет в голову попереться прям в жерло атомной станции ???
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