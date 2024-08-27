Глава МАГАТЭ Гросси обеспокоен вопросом безопасности на Курской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Курчатов для осмотра Курской АЭС во вторник, 27 августа . На пресс-конференции по итогам посещения станции дипломат рассказал журналистам, что его визит обусловлен опасностью ядерного инцидента.



«Мой приезд сюда связан с тем, что в относительной близости с городом Курск, атомной станцией, сейчас происходят боевые действия. Здесь сейчас возникла опасность ядерного инцидента», — заявил Гросси (цитата по ТАСС).

Глава МАГАТЭ заявил журналистам, что видел на Курской АЭС следы ударов беспилотников.