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    Глава МАГАТЭ Гросси обеспокоен вопросом безопасности на Курской АЭС

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    Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Курчатов для осмотра Курской АЭС во вторник, 27 августа. На пресс-конференции по итогам посещения станции дипломат рассказал журналистам, что его визит обусловлен опасностью ядерного инцидента.

    «Мой приезд сюда связан с тем, что в относительной близости с городом Курск, атомной станцией, сейчас происходят боевые действия. Здесь сейчас возникла опасность ядерного инцидента», — заявил Гросси (цитата по ТАСС).

    Глава МАГАТЭ заявил журналистам, что видел на Курской АЭС следы ударов беспилотников.

    «Мне сегодня рассказали о нескольких случаях атак дронов на территорию, на объекты станции. Я, находясь на станции, видел следы от этих атак», — поделился Гросси, передает ТАСС.

    В свою очередь, операционная деятельность станции, отметил директор МАГАТЭ, не нарушена и близка к нормальному функционированию. Такой вывод сделал Гросси, посетив реакторный зал энергоблока, машинный зал и хранилище с отработанным ядерным топливом. Также, как сообщает РИА Новости, Гросси предложил ряд мероприятий, которые смогут обеспечить безопасность Курской АЭС.

    Напомним, что Гросси приехал в Россию, чтобы дать независимую оценку ситуации на Курской АЭС на фоне попыток ВСУ атаковать российские объекты ядерной энергетики. Накануне в интервью Financial Times он выразил опасения из-за возросшей угрозы распространения ядерного оружия.

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    МАГАТЭКурская АЭС
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