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Происшествия Двоих молодых россиян, задержанных на Шри-Ланке за ловлю ящериц, выпустили из СИЗО

Двоих молодых россиян, задержанных на Шри-Ланке за ловлю ящериц, выпустили из СИЗО

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4 комментария

Двое молодых россиян, которые были задержаны на Шри-Ланке по подозрению в незаконном сборе ящериц, отпущены под личное поручительство. Об этом, как передает ТАСС, сообщил 3 сентября вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников.

По его словам, соответствующее решение вынес суд. Освобождения удалось добиться благодаря усилиям родителей, российских дипломатов и освещению ситуации в СМИ. До конца разбирательств молодым людям запрещено уезжать с острова.

«Периодически они должны приходить в местную полицию и отмечаться», — добавил Мельников.

Напомним, 17-летний и 21-летний россияне были задержаны по подозрению в сборе образцов местной фауны. 29 августа в российское посольство поступила информация об их пропаже.

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Комментарии
4
Barmaley_5e4d0211d3423
3 сентября 2024, 13:39
Штрафы солидные кто заплатит за них? Родителям сюрприз такой.
человек Чебурек
3 сентября 2024, 14:55
А зачем они их собирали??на продажу??..так и пишите что это браконьеры ,молодцы что их поймали..у нас бы так лесники работали..тчк
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