Двоих молодых россиян, задержанных на Шри-Ланке за ловлю ящериц, выпустили из СИЗО

Двое молодых россиян, которые были задержаны на Шри-Ланке по подозрению в незаконном сборе ящериц, отпущены под личное поручительство. Об этом, как передает ТАСС, сообщил 3 сентября вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников.



По его словам, соответствующее решение вынес суд. Освобождения удалось добиться благодаря усилиям родителей, российских дипломатов и освещению ситуации в СМИ. До конца разбирательств молодым людям запрещено уезжать с острова.



«Периодически они должны приходить в местную полицию и отмечаться», — добавил Мельников.



Напомним, 17-летний и 21-летний россияне были задержаны по подозрению в сборе образцов местной фауны. 29 августа в российское посольство поступила информация об их пропаже.

