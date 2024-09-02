На Шри-Ланке задержали двоих россиян за незаконный сбор ящериц

На Шри-Ланке экополиция задержала двоих россиян. Их подозревают в незаконном сборе образцов местной фауны, сообщает 2 сентября МИД РФ.



Известно, что возраст россиян — 17 лет и 21 год. Информация о пропаже молодых людей поступила в российское посольство 29 августа.



По данным ТАСС, их подозревают в незаконной ловле ящериц.



«РЗУ оперативно направило в МИД Шри-Ланки ноту с просьбой срочно предоставить консульский доступ к нашим гражданам», — сообщается в телеграм-канале российского посольства на Шри-Ланке.



Суд состоится 2 сентября в городе Эмбилипития. Россиянам должны предъявить обвинения и избрать меру пресечения.

