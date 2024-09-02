    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 15

    3 м/с, с-з

    769мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.19eur100.76

    На Шри-Ланке задержали двоих россиян за незаконный сбор ящериц

    1342
    1 комментарий

    На Шри-Ланке экополиция задержала двоих россиян. Их подозревают в незаконном сборе образцов местной фауны, сообщает 2 сентября МИД РФ.

    Известно, что возраст россиян — 17 лет и 21 год. Информация о пропаже молодых людей поступила в российское посольство 29 августа.

    По данным ТАСС, их подозревают в незаконной ловле ящериц.

    «РЗУ оперативно направило в МИД Шри-Ланки ноту с просьбой срочно предоставить консульский доступ к нашим гражданам», — сообщается в телеграм-канале российского посольства на Шри-Ланке.

    Суд состоится 2 сентября в городе Эмбилипития. Россиянам должны предъявить обвинения и избрать меру пресечения.

    Напомним, ранее «Фонтанка» писала о том, что на Шри-Ланке троим российским экологам вынесли приговор за незаконный сбор жуков. Им назначили крупный штраф.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Шри-ЛанкаТуризмЯщерицаЖивотные
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close