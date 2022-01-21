Штраф вместо 40 лет тюрьмы. На Шри-Ланке вынесен приговор россиянам за сбор жуков

Трое российских экологов — Александр Игнатенко, Артем Рябов и Николай Килафян приговорены к штрафам по громкому делу о незаконном сборе насекомых на Шри-Ланке. Россияне были задержаны ещё в 2020 году.

«Сегодня был вынесен приговор. Каждому суд назначил штраф в размере 2 млн 885 тыс. шри-ланкийскх рупий — суммарно 3 млн 349 тыс. 500 руб.», — сообщил 21 января «Интерфаксу» правозащитник Иван Мельников.

Несмотря на вынесенный приговор, россияне останутся на острове, и в случае, если они не выплатят штраф до 11 марта, им грозит тюремное заключение, уточнил правозащитник, добавив, что обвиняемые были вынуждены признать вину.



«В случае непризнания вины грозили оставить их на острове в течение многих лет. При этом некоторым из них требуется срочная операция по состоянию здоровья. Поэтому под давлением они были вынуждены признать вину, несмотря на ее, на мой взгляд, отсутствие», — отметил Мельников.

Зоолог из Ростова-на-Дону Александр Игнатенко оказался в шри-ланкийской тюрьме два года назад за нарушение действующего в стране запрета на сбор флоры и фауны. У россиянина нашли несколько мёртвых жуков. Двое его коллег были отпущены из-под стражи. Всем троим инкриминировалось убийство 277 насекомых. По действующим на острове законам за такое преступление россиянам грозило до 40 лет тюрьмы. Мужчины утверждали, что не убивали жуков, но собирали уже мёртвые экземпляры.

Летом 2020 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала о дипломатической поддержке россиян.

«Нашим дипломатам удалось обеспечить россиянам использование телефонов для общения с родственниками и адвокатом. Более того, всех троих до суда отпустили под подписку о невыезде, хотя предъявленные им обвинения считаются в Шри-Ланке весьма серьезными», — говорила тогда Захарова.



В конце 2020 года сообщалось, что россиян обвиняют ещё и по статье «контрабанда», хотя попыток вывезти мёртвых насекомых не было.

Весной 2021 года Александр Игнатенко оказался в местной больнице с обострением язвенной болезни, которую он получил в тюрьме.

Александр Игнатенко Фото: скриншот YouTube / Россия 24 Поделиться Поделиться







«Ему пришлось выписаться из больницы из-за нехватки средств на лечение», — рассказывал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Осуждённым россиянам запрещено работать на Шри-Ланке. Для оказания им в том числе финансовой поддержки ранее создан специальный сайт Save From Beetles.

