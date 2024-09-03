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Спорт «Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру». Сын новичка «Зенита» Соболева будет учиться в частной школе «Газпрома»

«Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру». Сын новичка «Зенита» Соболева будет учиться в частной школе «Газпрома»

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27 комментариев

Семилетний сын нападающего «Зенита» Александра Соболева будет учиться в частной школе «Газпрома» на Крестовском острове, рассказала 2 сентября супруга футболиста в своих соцсетях. Ребенок пошел в первый класс. Жена Соболева поблагодарила за это главу «Газпрома» Алексея Миллера.

«Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру за возможность учиться в лучшей школе страны», — написала она и опубликовала снимок со школьной линейки.

Отметим, в середине августа издание Sport24 сообщало, что в Сети появился фрагмент с резонансного стрима на Twitch-канале Александра Соболева, где, предположительно, сын футболиста, пока папы не было рядом, назвал «Зенит» «бомжами». После этого эфира канал Соболева забанили.

Официально о переходе Александра Соболева в «Зенит» из «Спартака» стало известно в конце августа. Контракт с 27-летним футболистом подписан на три сезона с возможностью продления еще на один. Недавно новичок «Зенита» обратился к болельщикам петербургской команды с просьбой дать ему «маленький шансик стать своим». А после трансфера Соболев показал в телеграм-канале сына, который поет песню группы «Ленинград», посвященную «Зениту».

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Комментарии
27
VKuser174198221
3 сентября 2024, 12:59
Нашим внукам такого не светит...они будут учиться в купчинских школах, с неразговаривающими по-русски таджиками и узбеками....
Заливщик голосовых планок
3 сентября 2024, 13:01
Мечты сбываются!
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