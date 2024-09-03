«Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру». Сын новичка «Зенита» Соболева будет учиться в частной школе «Газпрома»

Семилетний сын нападающего «Зенита» Александра Соболева будет учиться в частной школе «Газпрома» на Крестовском острове, рассказала 2 сентября супруга футболиста в своих соцсетях. Ребенок пошел в первый класс. Жена Соболева поблагодарила за это главу «Газпрома» Алексея Миллера.

Отметим, в середине августа издание Sport24 сообщало, что в Сети появился фрагмент с резонансного стрима на Twitch-канале Александра Соболева, где, предположительно, сын футболиста, пока папы не было рядом, назвал «Зенит» «бомжами». После этого эфира канал Соболева забанили.

Официально о переходе Александра Соболева в «Зенит» из «Спартака» стало известно в конце августа. Контракт с 27-летним футболистом подписан на три сезона с возможностью продления еще на один. Недавно новичок «Зенита» обратился к болельщикам петербургской команды с просьбой дать ему «маленький шансик стать своим». А после трансфера Соболев показал в телеграм-канале сына, который поет песню группы «Ленинград», посвященную «Зениту».