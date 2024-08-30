«Игры закончились». Александр Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит»

Нападающий Александр Соболев стал игроком «Зенита». Об этом сообщили 30 августа в пресс-службе клуба. Соглашение с 27-летним футболистом рассчитано на три сезона с возможностью продления еще на один. По неофициальной информации, сумма трансфера составила 9 млн евро.
Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
В своих соцсетях «Зенит» опубликовал, вероятно, сгенерированную соцсетями картинку, на которой похожий на Соболева молодой человек играет в шутер, но на мониторе высвечивается Game Over. Скорее всего, это отсылка к тому, что форвард любит компьютерные игры. На стене можно заметить фотографию Соболева, сделанную в Петербурге в ходе подготовки к матчу сборной России.
Трансфер также подтвердил в своем телеграм-канале и «Спартак». Клуб поблагодарил Александра за годы, проведенные в составе красно-белых.
В текущем сезоне чемпионата России Соболев сыграл за «Спартак» всего один матч, в котором был заменен на 68 минуте. В прошлом сезоне Александр сыграл в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.