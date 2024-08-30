Соболев обратился к болельщикам «Зенита»: дайте мне маленький шансик стать своим

Новичок «Зенита» Александр Соболев обратился к болельщикам петербургской команды. Бывший футболист «Спартака» попросил фанатов сине-бело-голубых дать ему шанс.

«Уважаемые болельщики! Я все прекрасно понимаю. Я понимаю вас. У большинства из вас ко мне негативное отношение, это понятно. Я не прошу вас поддержать меня, я прошу просто дать мне шанс. Даже не шанс, а маленький шансик стать своим. От себя обещаю, что своей игрой, своей самоотдачей, своим отношением к клубу, к болельщикам и к городу я постараюсь этим шансом воспользоваться. «Зенит» — чемпион!» — заявил Соболев в интервью официальному сайту «Зенита».

Ранее вечером в телеграм-канале «Ландскрона» фанаты «Зенита» раскритиковали переход Соболева. «"Зенит" — это наша любовь, это наши мечты и имя, которые без сомнения останутся, когда пройдёт тёмное время подлости. Все эти люди однажды уйдут, как это делали и те, кто был до них», — сказано в посте.

Напомним, что футболиста Александра Соболева неожиданно представили 30 августа на презентации хоккейного СКА в загородном клубе «Репино-Ленинское». Сначала ему выдали хоккейный свитер, а уже после дали именную футболку «Зенита». Сине-бело-голубые подписали с ним контракт на три года.