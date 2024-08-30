«У нас не институт благородных девиц». Александр Медведев о трансфере Соболева

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» после неожиданного представления нападающего Александра Соболева на презентации хоккейного СКА ответил на вопросы «Фонтанки» о громком трансфере.
— Кому принадлежит идея представить Соболева на презентации хоккейного СКА?
— Для меня было неожиданно, что его представят как игрока хоккейной команды. Думали, что будет просто футбольная презентация, но спасибо маркетологам. По-моему, отлично придумали.
— Как оцениваете этот трансфер?
— По-хоккейному? По-хоккейному очень перспективный. Мощный форвард. Сейчас проверим, как он стоит на коньках. Ну, в крайнем случае, на роль тафгая сгодится. Хотя тафгаи сейчас не в моде в хоккее, но бывает, что нужно защищать наших ребят. Так что будем его рассматривать на различные позициях.
— Много говорили о репутационных потерях в связи с переходом Соболева. Что об этом думаете?
— Репутационные потери для кого?
— Для «Зенита», многие болельщики могут отказаться от поддержки команды из-за этого перехода.
— Вы знаете, если кому-то хочется так думать, то такого не будет. И в качестве доказательства вспомним другие переходы между «Спартаком» и «Зенитом», вспомним такие фамилии, как Дзюба, Быстров, Широков. Да, было не без хайпа, как модно сейчас говорить, но все эти игроки показали себя отлично, в первую очередь в «Зените». И не надо забывать, что карьера у спортсмена короткая и по-разному складывается. И поэтому это ваше беспочвенное предположение, даже если найдутся псевдоболельщики, которые под этим предлогом могут что-то там учудить... Мы помним, что скандировали Дзюбе, но он продолжал забивать и пользовался любовью подавляющего большинства болельщиков.
— Очень много говорят про сложный характер Соболева. Как будете искать на него управу?
— У нас же не институт благородных девиц. И прежде чем решение было принято о переходе, были долгие беседы с Александром и главным тренером Сергеем Богдановичем Семаком. Я неоднократно разговаривал с Сашей. И уж поверьте, за свою карьеру я научился распознавать дурость, пошлость и все, что имеет к этому отношение. Поэтому я уверен, что Саша вольется в команду и своей игрой докажет, что он игрок высокого уровня, что он игрок сборной. Уверен, его счет голам и голевым передачам будет только расти.
— Правда ли, что переговоры шли с июня и потом они прерывались из-за того, что вы не могли договориться о сумме отступных?
— Вы знаете, футбольный мир узкий, и руководители клубов общаются между собой часто неформально, затрагивают разные темы, иногда в шутку, иногда всерьез. Что касается переговоров, то реально переговоры прошли в течение последних двух недель. И хочу отдать должное руководству «Спартака», которое профессионально подошло к делу.
— Соболев не играл почти два месяца. Не смущает вас это?
— Известно, что индивидуальные тренировки не могут заменить командные занятия. Завтра Александр приедет на базу, хотя команда в отъезде, и начнет работать. Результаты углубленного медицинского осмотра показывают, что он находится в очень хорошей физической форме.
— Готов к дебюту?
— Это будет решать тренерский штаб, кого, когда и на какую позицию выпускать, но хочу подчеркнуть, что Александр рвется на поле, а когда он сможет выйти, это уже вопрос к тренерскому штабу.
— Получится ли у Соболева стать если не легендой «Зенита», то хотя бы футболистом, по статусу равным Артему Дзюбе?
— Ну, вы же помните, сколько времени провел Артем в «Зените». И сколько он забил голов, да? Ясно, что такой результат, даже с учетом тех баллов за результативность, которые есть у Соболева, превзойти не так уж и просто. Давайте посчитаем. Три года контракта, по 20 голов. Вот пожалуйста — 60 голов. Плюс у него забито сколько? 40 уже, да? Вот и 100. Помните, раньше был такой «клуб 100»? Так что все зависит от того, как Александр будет тренироваться, как он будет играть.
— Что ждет теперь Ивана Сергеева?
— Сейчас Иван поехал вместе с командой на игру с «Пари НН», и вопрос трансфера Соболева никак не связан с его статусом в команде.
— Можно ли сказать, что Сергеев точно останется в «Зените»?
— Ну я же не гадалка на кофейной гуще. Хочу только сказать, что мы очень ценим Ивана за то, что он сделал и делает для «Зенита». Чего только стоит гол, который привел ко второй звезде? А такие вещи не забываются.
— Как в таком случае можно уместить всех нападающих «Зенита» на поле?
— Помните, у Высоцкого была песня с такими словами: «Они играют по системе "дубль-ве", а нам плевать, у нас — "четыре-два-четыре"»? Вот сейчас 4–2–4, конечно, не играют, но вопросы тактических расстановок не ко мне.
— Насколько правдивы все эти разговоры, что Миллер и вы были за, а Семак был против?
— Это попытки представить, что есть какие-то конфликты или противоречия, но это не соответствует действительности. У нас отработана система обсуждения и принятия решений, поэтому никаких «тяни-толкай» не было.
— Была такая история где-то месяц назад, когда сын Соболева назвал «Зенит» бомжами. Будете ли проводить для него воспитательную работу?
— Он дошкольник, еще просто не вошел в курс.
Примерно в то же время Соболев опубликовал в своем telegram-канале видео, на котором его сын поет отрывок из песни группы «Ленинград» «Солнце светит нам в "Зените"».
Записал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»