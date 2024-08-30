«У нас не институт благородных девиц». Александр Медведев о трансфере Соболева

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Председатель правления футбольного клуба «Зенит» после неожиданного представления нападающего Александра Соболева на презентации хоккейного СКА ответил на вопросы «Фонтанки» о громком трансфере.

— Кому принадлежит идея представить Соболева на презентации хоккейного СКА?



— Для меня было неожиданно, что его представят как игрока хоккейной команды. Думали, что будет просто футбольная презентация, но спасибо маркетологам. По-моему, отлично придумали.

— Как оцениваете этот трансфер?



— По-хоккейному? По-хоккейному очень перспективный. Мощный форвард. Сейчас проверим, как он стоит на коньках. Ну, в крайнем случае, на роль тафгая сгодится. Хотя тафгаи сейчас не в моде в хоккее, но бывает, что нужно защищать наших ребят. Так что будем его рассматривать на различные позициях.



— Много говорили о репутационных потерях в связи с переходом Соболева. Что об этом думаете?

— Репутационные потери для кого?

— Для «Зенита», многие болельщики могут отказаться от поддержки команды из-за этого перехода.

— Вы знаете, если кому-то хочется так думать, то такого не будет. И в качестве доказательства вспомним другие переходы между «Спартаком» и «Зенитом», вспомним такие фамилии, как Дзюба, Быстров, Широков. Да, было не без хайпа, как модно сейчас говорить, но все эти игроки показали себя отлично, в первую очередь в «Зените». И не надо забывать, что карьера у спортсмена короткая и по-разному складывается. И поэтому это ваше беспочвенное предположение, даже если найдутся псевдоболельщики, которые под этим предлогом могут что-то там учудить... Мы помним, что скандировали Дзюбе, но он продолжал забивать и пользовался любовью подавляющего большинства болельщиков.



— Очень много говорят про сложный характер Соболева. Как будете искать на него управу?

— У нас же не институт благородных девиц. И прежде чем решение было принято о переходе, были долгие беседы с Александром и главным тренером Сергеем Богдановичем Семаком. Я неоднократно разговаривал с Сашей. И уж поверьте, за свою карьеру я научился распознавать дурость, пошлость и все, что имеет к этому отношение. Поэтому я уверен, что Саша вольется в команду и своей игрой докажет, что он игрок высокого уровня, что он игрок сборной. Уверен, его счет голам и голевым передачам будет только расти.



— Правда ли, что переговоры шли с июня и потом они прерывались из-за того, что вы не могли договориться о сумме отступных?

— Вы знаете, футбольный мир узкий, и руководители клубов общаются между собой часто неформально, затрагивают разные темы, иногда в шутку, иногда всерьез. Что касается переговоров, то реально переговоры прошли в течение последних двух недель. И хочу отдать должное руководству «Спартака», которое профессионально подошло к делу.

— Соболев не играл почти два месяца. Не смущает вас это?



— Известно, что индивидуальные тренировки не могут заменить командные занятия. Завтра Александр приедет на базу, хотя команда в отъезде, и начнет работать. Результаты углубленного медицинского осмотра показывают, что он находится в очень хорошей физической форме.

— Готов к дебюту?

— Это будет решать тренерский штаб, кого, когда и на какую позицию выпускать, но хочу подчеркнуть, что Александр рвется на поле, а когда он сможет выйти, это уже вопрос к тренерскому штабу.

— Получится ли у Соболева стать если не легендой «Зенита», то хотя бы футболистом, по статусу равным Артему Дзюбе?



— Ну, вы же помните, сколько времени провел Артем в «Зените». И сколько он забил голов, да? Ясно, что такой результат, даже с учетом тех баллов за результативность, которые есть у Соболева, превзойти не так уж и просто. Давайте посчитаем. Три года контракта, по 20 голов. Вот пожалуйста — 60 голов. Плюс у него забито сколько? 40 уже, да? Вот и 100. Помните, раньше был такой «клуб 100»? Так что все зависит от того, как Александр будет тренироваться, как он будет играть.



— Что ждет теперь Ивана Сергеева?

— Сейчас Иван поехал вместе с командой на игру с «Пари НН», и вопрос трансфера Соболева никак не связан с его статусом в команде.

— Можно ли сказать, что Сергеев точно останется в «Зените»?

— Ну я же не гадалка на кофейной гуще. Хочу только сказать, что мы очень ценим Ивана за то, что он сделал и делает для «Зенита». Чего только стоит гол, который привел ко второй звезде? А такие вещи не забываются.



— Как в таком случае можно уместить всех нападающих «Зенита» на поле?

— Помните, у Высоцкого была песня с такими словами: «Они играют по системе "дубль-ве", а нам плевать, у нас — "четыре-два-четыре"»? Вот сейчас 4–2–4, конечно, не играют, но вопросы тактических расстановок не ко мне.

— Насколько правдивы все эти разговоры, что Миллер и вы были за, а Семак был против?

— Это попытки представить, что есть какие-то конфликты или противоречия, но это не соответствует действительности. У нас отработана система обсуждения и принятия решений, поэтому никаких «тяни-толкай» не было.

— Была такая история где-то месяц назад, когда сын Соболева назвал «Зенит» бомжами. Будете ли проводить для него воспитательную работу?



— Он дошкольник, еще просто не вошел в курс.

Примерно в то же время Соболев опубликовал в своем telegram-канале видео, на котором его сын поет отрывок из песни группы «Ленинград» «Солнце светит нам в "Зените"».



Записал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

