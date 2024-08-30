Соболев официально в «Зените». Вот как происходил его переход и что об этом думают петербургские болельщики

Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Зенит» неожиданно представил бывшего нападающего «Спартака» Александра Соболева на презентации хоккейного СКА. Отдел спорта «Фонтанки» вспоминает хронологию этой трехмесячной саги и делится впечатлениями болельщиков «Зенита» от этого неоднозначного трансфера.



Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»

История с переходом нападающего московского «Спартака» Александра Соболева началась почти три месяца назад. Впервые об этом еще 3 июня в своем Telegram-канале написал известный московский инсайдер Иван Карпов, неровно дышащий к петербургскому клубу. В тот момент ему мало кто поверил. Во-первых, далеко не все инсайды Карпова сбывались, а во-вторых, он недавно сам признался, что, когда дело касается «Зенита», у него могут быть «художественные преувеличения». Кроме того, представить, что еще совсем недавно участвующий в драке с петербургскими футболистами Соболев теперь будет играть вместе с ними, не получалось даже у тех, кто принял в свое время переход Дзюбы.



Тем не менее новость о возможном переходе Соболева в «Зенит» вскоре начала обрастать подробностями, и стало очевидно, что доля истины в этом слухе есть.

Появились новости о том, что сумма отступных для российских клубов в контракте Соболева — € 30 млн. Следом выяснилось, что «Спартак» готов продать футболиста за чуть меньшие деньги: около 20–22 млн евро без разбивки платежей плюс бонусы за достижения.

Пошли и первые комментарии от экспертов. Сразу же вспомнили кейс Артема Дзюбы.

«Соболев — это уровень «Зенита». Где-то это будет напоминать путь Дзюбы. Соболев же по-футбольному дерзкий, наглый. «Зениту» именно такие и нужны», — говорил тренер Валерий Овчинников.



Но были и скептики.

«Я верю, что в «Зените», в отличие от «Спартака», руководители трезвомыслящие, и администрация полна желания не принимать людей с нарушенной психикой», — был уверен бывший гендиректор «Спартака» Юрий Первак.



В «Спартаке» и в «Зените» в это время вяло комментировали слухи, при этом ничего не опровергая.

«Пока трансферное окно не закрыто, с кем угодно и что угодно может произойти. У Александра в контракте прописана определённая сумма выкупа, и если кто-то эти деньги заплатит, мы не сможем остановить процесс», — говорил гендиректор «Спартака» Олег Малышев.



Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не скрывал, что ему интересен игрок такого плана.

«Я уже сказал, что игрок такого амплуа, конечно, нужен команде. Именно Александр или любой другой игрок, который соответствует тем целям, что стоят перед клубом, конечно, нашей команде не помешали бы, это точно», — говорил Семак.

В начале июля сумма возможного трансфера снизилась до 12 млн евро. Появились новые вводные: якобы «Зенит» предложил «Спартаку» включить в сделку по переходу Соболева одного из своих игроков — форварда Ивана Сергеева или полузащитника Александра Коваленко.



8 июля известный футбольный агент Тимур Гурцкая впервые рассказал о конфликте Соболева с руководством «Спартака».

«Соболева взбесил приход Жозе. Он болезненно это воспринял. Еще у него есть недовольство прошлым годом. У Соболева есть оправдание: его плохо использовал Абаскаль. Плюс, скорее всего, ему показалось, что менеджмент клуба недостаточно поддержал его и встал на сторону тренера», — сказал Гурцкая.

10 июля Соболев убрал фото в форме «Спартака» в Telegram.

«Соболев мощнее, фактурнее Сергеева. В случае ухода Кассьерры Соболев закроет его место. А так он может часто оставаться на лавке, но Соболеву денежки важнее игры», — отмечал бывший гендиректор «Москвы» и «Ростова» Юрий Белоус.



Еще 11 июля гендиректор «Спартака» Олег Малышев говорил, что Соболев тренируется с максимальной самоотдачей, что он — важный игрок красно-белых и приносит команде большую пользу. А уже 23 июля спортивный директор москвичей Томаш Амарал сообщил, что клуб отстранил футболиста от тренировок с основной командой.

«В «Спартаке» нужны футболисты, которые хотят играть за «Спартак», которые любят клуб и мотивированы. Если футболист не мотивирован и не хочет играть за «Спартак», то такому футболисту, наверное, не место в «Спартаке», — прокомментировал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ситуацию с Соболевым.

По версии автора Telegram-канала «КБ Телега» Максима Никитина, переход в «Зенит» инициировал сам Соболев, что стало неожиданностью и для спартаковского, и для зенитовского руководства. Футболиста якобы убедили в необходимости переезда в Петербург жена и агент Павел Андреев. Именно его откровенное желание перейти в «Зенит» и стали причиной отстранения от тренировок с основой.



4 августа инсайдеры сообщили, что переговоры по Соболеву зашли в тупик. «Зенит» предлагал уже только 10 млн евро, а «Спартак» хотел 12 млн. Стороны никак не могли договориться. Трансфер оказался на грани срыва, если верить некоторым Telegram-каналам. Многие стали откровенно жалеть Соболева, который в этой ситуации мог оказаться совсем не у дел. Впрочем, сам нападающий времени не терял.

После отстранения от тренировок Александр увлекся игрой в Dota 2, из-за чего случился курьез, который на фоне слухов о переходе в «Зенит» выглядел особенно вкусно. В интернете в середине августа распространилось видео, на котором семилетний сын Соболева под отцовским аккаунтом в «Твиче» оскорблял «Зенит». Сначала в чате он прочитал: «Серега, «Зенит» — позор российского футбола» и ответил: «Согласен полностью. Кто такие «Зенит»? Бомжи!»



21 августа стало известно о прорыве в переговорах. Сразу несколько источников написали, что «Спартак» и «Зенит» почти договорились о трансфере. Уже стала мелькать цифра о выкупе контракта за 8 млн евро. Впрочем, официальные лица продолжали все опровергать.



«Соболев не держит путь в Петербург для перехода в «Зенит». Насколько эта сделка близка к закрытию? Далека, как до Луны», — говорил Медведев.

Впрочем, у «Аполлона-11» в 1969 году на полет до Луны ушло чуть больше восьми суток. Возможно, председатель правления «Зенита» тут и зашифровал дату трансфера. Как бы между делом сине-бело-голубые объявили о переходе аргентинского форварда Лусиану Гонду, в пару к которому по всем прикидкам подходил Соболев.

28 августа Медведев уже прямо заявил, что решение по Соболеву будет объявлено в четверг, то есть 29 августа.



«А каким оно будет — узнаете», — продолжал интриговать Медведев.

Переход Соболева не все восприняли позитивно. Среди прозенитовских блогеров самый эмоциональный пост опубликовал в своем Telegram-канале «Кафешка» Алексей Новик.

«Александр Иванович, Сергей Богданович и все причастные к этому событию — можете проследовать туда же, куда и обожаемый вами Соболев. Это позорище, которое вам будут помнить всегда. С юбилеем,...», — написал Новик.

Более футбольный взгляд на переход Соболева предложил автор Telegram-канала о футбольной тактике «Open the Doors» Александр Дорский.

«Мне сложно понять трансфер Соболева именно сейчас, после покупки Гонду», — написал Дорский.

Он отметил, что теперь, после трансфера еще одного форварда, из «Зенита», очевидно, уйдет Иван Сергеев — так у «Зенита» останется три нападающих: Матео Кассьерра (лучший бомбардир прошлого сезона), Гонду (которого только что подписали за 10 млн) и Соболев («сильный игрок по меркам РПЛ, но не самый простой член творческого коллектива»).



«Чье-то недовольство очевидно. Гонду может играть справа? Там теперь железный кандидат. Можно перейти на двух нападающих? Тогда в атаку рассматривается не только Глушенков, но, например, и Мостовой. Продать Кассьерру? Это совсем не в духе Семака: останутся всего два форварда. При всей моей высокой оценке футболиста Соболева, я совсем не понимаю его подписания именно сейчас. Это выстрел себе в ногу не только с точки зрения отношения болельщиков», — считает Дорский.



Виктор Лазарев из Telegram-канала «СБГ Мысли Вслух» удивляется, зачем при наличии Кассьерры и Гонду Семаку понадобился Соболев. Автор отмечает, что колумбийский форвард научился решать эпизоды в штрафной, а аргентинский новичок умеет бороться, стягивать на себя внимание защиты соперника.



«Петербуржцы переподписали Вендела и Клаудиньо. До травмы в топовой форме находился Глушенков. Молодой Педро потихоньку освоился и уже приносит большую пользу команде. При переходе на игру с 2 форвардами, один из вышеперечисленных присядет на скамейку. Заслуженно? А если «Зенит» всё же продолжит играть в 4–3–3? На скамейке тогда окажется один из нападающих, купленных за 10млн+. Присядет рядом с Артуром, которого взяли за 15+3. Волковым, которого взяли этим летом за 5+2», — задается непростыми вопросами Лазарев.



Как видно, вопросов к трансферу Соболева очень много. Насколько это решение было правильным, покажет время.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

