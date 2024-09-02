«Слишком свободным оказался»: Лавров объяснил, почему во Франции задержали Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров оказался «слишком свободным» для Запада, заявил 2 сентября министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с преподавателями и студентами МГИМО.
«Павел Дуров слишком свободным оказался. Слишком медленно или вообще не слушал западных советов про так называемую модерацию своего детища», — считает Лавров.
По его словам, происходящее с Дуровым ранее случалось и с другими — например, с основателем Facebook* (принадлежит корпорации Meta**, которая запрещена в РФ как экстремистская) Марком Цукербергом.
«Цукерберг был вызван в Сенат США и согласился сотрудничать, как он сам признался. И с другими крупными платформами Запад особо не церемонится», — заключил Сергей Лавров.
Министр иностранных дел считает, что Запад хочет диктовать условия в созданной им модели глобализации. Это касается и информационной сферы. По мнению Лаврова, нужно создать новые принципы регулирования, которые будут устраивать все стороны.
Напомним, Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Парижа. Основателя Telegram обвиняют в нескольких правонарушениях, включая администрирование интернет-платформы с целью совершения незаконных транзакций. 28 августа Дурова отпустили под залог в 5 млн евро. У него изъяли все паспорта. Недавно предпринимателя впервые после освобождения заметили на улицах Парижа.
* Запрещен на территории России.
**Запрещена в России как экстремистская организация.