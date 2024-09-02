«Слишком свободным оказался»: Лавров объяснил, почему во Франции задержали Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров оказался «слишком свободным» для Запада, заявил 2 сентября министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с преподавателями и студентами МГИМО.



«Павел Дуров слишком свободным оказался. Слишком медленно или вообще не слушал западных советов про так называемую модерацию своего детища», — считает Лавров.

По его словам, происходящее с Дуровым ранее случалось и с другими — например, с основателем Facebook* (принадлежит корпорации Meta**, которая запрещена в РФ как экстремистская) Марком Цукербергом.