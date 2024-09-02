    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 25

    1 м/с, ю-в

    769мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.19eur100.76

    «Слишком свободным оказался»: Лавров объяснил, почему во Франции задержали Дурова

    2853
    35 комментариев

    Основатель Telegram Павел Дуров оказался «слишком свободным» для Запада, заявил 2 сентября министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с преподавателями и студентами МГИМО.

    «Павел Дуров слишком свободным оказался. Слишком медленно или вообще не слушал западных советов про так называемую модерацию своего детища», — считает Лавров.

    По его словам, происходящее с Дуровым ранее случалось и с другими — например, с основателем Facebook* (принадлежит корпорации Meta**, которая запрещена в РФ как экстремистская) Марком Цукербергом.

    «Цукерберг был вызван в Сенат США и согласился сотрудничать, как он сам признался. И с другими крупными платформами Запад особо не церемонится», — заключил Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел считает, что Запад хочет диктовать условия в созданной им модели глобализации. Это касается и информационной сферы. По мнению Лаврова, нужно создать новые принципы регулирования, которые будут устраивать все стороны.

    Напомним, Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Парижа. Основателя Telegram обвиняют в нескольких правонарушениях, включая администрирование интернет-платформы с целью совершения незаконных транзакций. 28 августа Дурова отпустили под залог в 5 млн евро. У него изъяли все паспорта. Недавно предпринимателя впервые после освобождения заметили на улицах Парижа.

    * Запрещен на территории России.

    **Запрещена в России как экстремистская организация.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 35

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    35
    close