В Петербурге могут построить пять платных путепроводов. Деньги на стройку попросят у федералов



Один из пунктов — строительство и эксплуатация автомобильных переездов через железнодорожные пути. Комитет по инвестициям и ООО «Платная дорога Северной столицы» еще в 2023 году сформировали перечень из пяти адресов «с учетом эксплуатации на платной основе для отдельных категорий пользователей», компания готовит материалы по техническим параметрам.



При этом предлагаемая модель финансирования подразумевает, что 50% финансирования работ придет из федерального бюджета и по 25% — из средств бюджета Санкт-Петербурга и внебюджетных источников. Ориентировочный срок начала проектирования — не ранее конца 2025 года.



«Фонтанка» подробно рассказывала о том, как город годами прорабатывал вопрос строительства платных переездов на принципах государственно-частного партнерства. Один из потенциальных инвесторов — ООО «Платная дорога» и его дочерние структуры — заморозил свой проект в Петербурге на фоне внутрикорпоративного конфликта и розыска одного из совладельцев. В то же время с конца 2020 года переговоры с комитетом ведет ООО «Платная дорога Северной столицы». В 2022 году рассматривалось подписание соглашения на экономическом форуме, но оно не состоялось.



В разное время сообщалось об адресном перечне из пары десятков адресов, которые в первоочередном порядке нуждаются в строительстве платных переходов. Традиционно во всех них оказывалась Краснопутиловская улица. Накануне КРТИ сообщил, что до конца года намерен заключить контракт на проектирование этого переезда.



Подробнее о том, что еще запланировано в Петербурге относительно железнодорожной инфраструктуры, — читайте на «Фонтанке».