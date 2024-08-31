На разведенном Дворцовом мосту показали эскизы строительных проектов Петербурга. Видео

Во время традиционных «Поющих мостов», в ночь с 30 на 31 августа, когда Дворцовый мост разводился под музыку Андрея Петрова (к годовщине со дня рождения композитора, подарившего зрителям советских фильмов многие проникновенные мелодии), на поднятой створке моста показали эскизы крупных строительных проектов Петербурга.

Накануне их анонсировал вице-губернатор Борис Пиотровский. Среди отобранных к показу изображений — проекты высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург, второй очереди аэропорта Пулково, Широтной магистрали скоростного движения, второй кольцевой автодороги, Большого Смоленского моста, технологической долины и круглогодичного морского курорта «Санкт-Петербург Марина».

Вечером того же дня РЖД показали макет поезда, который будет курсировать по ВСМ Москва — Санкт-Петербург, а «ВСМ Две Столицы» и Сбер заключили договор расширенного банковского сопровождения концессионного соглашения. Тогда же стало известно о начале работ по планировке тоннеля для терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали в створе Товарного переулка у Московского вокзала.