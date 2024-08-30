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    Сбер и компания-строитель ВСМ заключили договор расширенного сопровождения концессионного соглашения

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    Компания «ВСМ Две Столицы» и Сбер заключили договор расширенного банковского сопровождения концессионного соглашения для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Об этом 30 августа сообщает пресс-служба Сбера.

    Расширенное сопровождение будет распространяться на финансирование, строительство и эксплуатацию инфраструктуры ВСМ, а также на закупку поездов для магистрали.

    Как пояснил первый зампред правления банка Александр Ведяхин, услуга «позволит заказчику проекта и финансирующим организациям видеть в онлайн-режиме на стадии строительства все уровни исполнителей проекта (подрядчики, субподрядчики, поставщики), направления расходования средств и их остатки, соответствие потраченных средств и выполненных работ».

    «Фонтанка» показывала эскиз поезда, который утвердили для ВСМ.

    Высокоскоростная магистраль — двухпутная железнодорожная линия, на которой поезда развивают скорость 200–400 км/ч. Пока в России таких нет. «Фонтанка» рассказывала о деталях проекта, в частности, о том, что ориентировочная цена билета составит почти 10 тысяч рублей. Строить линию по концессии будет компания «ВСМ Две Столицы», в капитал которой сделают взносы все регионы, через которые пойдут рельсы, а также РЖД. На данный момент концессионное соглашение не подписано.

    Стоимость проекта превысит 2 триллиона рублей, ряд поручений по этому поводу президент дал в апреле. Подробнее о проекте и о том, как будут производить для него скоростные поезда, читайте в материалах «Фонтанки».

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