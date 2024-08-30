Сбер и компания-строитель ВСМ заключили договор расширенного сопровождения концессионного соглашения

Компания «ВСМ Две Столицы» и Сбер заключили договор расширенного банковского сопровождения концессионного соглашения для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Об этом
Расширенное сопровождение будет распространяться на финансирование, строительство и эксплуатацию инфраструктуры ВСМ, а также на закупку поездов для магистрали.
Как пояснил первый зампред правления банка Александр Ведяхин, услуга «позволит заказчику проекта и финансирующим организациям видеть в онлайн-режиме на стадии строительства все уровни исполнителей проекта (подрядчики, субподрядчики, поставщики), направления расходования средств и их остатки, соответствие потраченных средств и выполненных работ».
«Фонтанка» показывала эскиз поезда, который утвердили для ВСМ.