Сбер и компания-строитель ВСМ заключили договор расширенного сопровождения концессионного соглашения

Компания «ВСМ Две Столицы» и Сбер заключили договор расширенного банковского сопровождения концессионного соглашения для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Об этом 30 августа сообщает пресс-служба Сбера.



Расширенное сопровождение будет распространяться на финансирование, строительство и эксплуатацию инфраструктуры ВСМ, а также на закупку поездов для магистрали.

Как пояснил первый зампред правления банка Александр Ведяхин, услуга «позволит заказчику проекта и финансирующим организациям видеть в онлайн-режиме на стадии строительства все уровни исполнителей проекта (подрядчики, субподрядчики, поставщики), направления расходования средств и их остатки, соответствие потраченных средств и выполненных работ».