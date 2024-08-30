Житель Курской области погиб при сбросе авиабомбы ВСУ на понтонный мост через реку Сейм

Житель Курской области скончался от полученных ранений после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по понтонному мосту через реку Сейм. Об этом заявляет Главное военное следственное управление СК России.

В сообщении ведомства утверждается, что мужчина вместе с женой и дочерью пересекали реку Сейм по понтонному мосту на своем автомобиле, когда военнослужащие 831-й бригады тактической авиации воздушных сил ВСУ сбросили на сооружение, возведенное в Глушковском районе Курской области, управляемую авиабомбу.

«В результате произошедшего пострадала семья из трех человек. Мужчина погиб, местонахождение его жены и дочери устанавливается», — цитирует 30 августа пресс-релиз ГВСУ СК России издание РИА Новости. Уточняется, что сам инцидент произошел накануне.

В отношении военнослужащих воздушных сил ВСУ возбуждено уголовное дело по статье об убийстве трех лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору по политическим мотивам, и по статье о теракте.

В местных пабликах без официального подтверждения сообщалось, что все три члена семьи были убиты — 51-летний мужчина, его 56-летняя жена и их 22-летняя дочь. Это якобы произошло, когда они пытались самостоятельно выехать из приграничной деревни по частично разрушенному мосту, а не наведенному понтонному.