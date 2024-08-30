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Происшествия Житель Курской области погиб при сбросе авиабомбы ВСУ на понтонный мост через реку Сейм

Житель Курской области погиб при сбросе авиабомбы ВСУ на понтонный мост через реку Сейм

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6 комментариев

Житель Курской области скончался от полученных ранений после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по понтонному мосту через реку Сейм. Об этом заявляет Главное военное следственное управление СК России.

В сообщении ведомства утверждается, что мужчина вместе с женой и дочерью пересекали реку Сейм по понтонному мосту на своем автомобиле, когда военнослужащие 831-й бригады тактической авиации воздушных сил ВСУ сбросили на сооружение, возведенное в Глушковском районе Курской области, управляемую авиабомбу.

«В результате произошедшего пострадала семья из трех человек. Мужчина погиб, местонахождение его жены и дочери устанавливается», — цитирует 30 августа пресс-релиз ГВСУ СК России издание РИА Новости. Уточняется, что сам инцидент произошел накануне.

Также был ранен еще один мирный житель, находившийся поблизости.

В отношении военнослужащих воздушных сил ВСУ возбуждено уголовное дело по статье об убийстве трех лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору по политическим мотивам, и по статье о теракте.

В местных пабликах без официального подтверждения сообщалось, что все три члена семьи были убиты — 51-летний мужчина, его 56-летняя жена и их 22-летняя дочь. Это якобы произошло, когда они пытались самостоятельно выехать из приграничной деревни по частично разрушенному мосту, а не наведенному понтонному.

ГВСУ СК на данный момент эти сведения не прокомментировало.

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Комментарии
7
Kit.
30 августа 2024, 19:58
Авиабомбы, говорите?
Константин Ва.
30 августа 2024, 19:58
Авиабомба? С какого самолета ее сбросили, ведь вроде как декларируется, что авиация ВСУ практически полностью подавлена даже на территории Украины, а над Россией и подавно...
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