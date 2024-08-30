Песков назвал дела против экс-сотрудников Минобороны частью регулярной работы органов

Следственные действия в отношении части бывших подчиненных экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу проводятся в рамках регулярной работы правоохранительных органов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости 30 августа.
«Действительно, предъявляются серьезные обвинения. Были определенные следственные действия», — указал он.
По словам Пескова, стражи порядка выполняют планомерную работу, после завершения следствия состоится судебное заседание. «Только суд может признать вину конкретного отдельно взятого человека», — добавил Песков, отметив, что о больших деталях в Кремле говорить не могут.
Ранее «Фонтанка» писала, что в середине августа фигурантом нового уголовного дела, связанного с Министерством обороны РФ, стала экс-замдиректора ФГУП «Главное военное строительное управление № 4» Лариса Леонтьева. Чиновницу и ее приятеля-модельера заподозрили в хищении почти 400 миллионов рублей при закупках медицинского оборудования в период пандемии коронавируса. Перед этим экс-замминистра обороны России Дмитрия Булгакова задержали и арестовали как участника коррупционной схемы по поставке в войска некачественного питания по завышенным ценам.