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Происшествия Уголовное дело о сексуальном насилии над 10-летней в Мурино разбилось о возраст

Уголовное дело о сексуальном насилии над 10-летней в Мурино разбилось о возраст

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6 комментариев

Прокуратура вынесла постановление об отмене возбуждения двух уголовных дел в отношении мигрантов в Ленобласти, несмотря на то, что ранее возбудить дела поручил глава СК России Александр Бастрыкин. Причиной первой отмены стало недостаточное количество доказательств, а второй — юный возраст подростка, сообщает 47news.


Первое уголовное дело Бастрыкин поручил возбудить по факту травмирования пожилой женщины после аварии в Янино в середине августа. Несовершеннолетний сбил пенсионерку на электросамокате, после чего ей понадобилась медицинская помощь. Как пишет 47news, дело было возбуждено в отношении неустановленного несовершеннолетнего по составу «хулиганство с применением оружия». В материалах, с которыми ознакомилась прокуратура, не было найдено доказательств, что у подростка был умысел или намерение навредить женщине.


Второе уголовное дело глава СК потребовал возбудить, ознакомившись с новостями из местных пабликов и СМИ об изнасиловании 10-летней девочки. К слову, накануне «Фонтанка» рассказывала, что в отдел полиции Всеволожского района Ленобласти доставили 12-летнего уроженца Таджикистана по подозрению в надругательстве над малышкой. По словам матери девочки, она гуляла на улице и в какой-то момент позвонила и сказала, что «какой-то мальчик с ней сделал секс». Половой акт между подростками якобы произошел в одном из подъездов муринских домов.

Но прокуратура отменила возбуждение дела о сексуальном насилии над ребенком. Это связано с тем, что уголовная ответственность за тяжкие преступления наступает с 14 лет. А мальчику всего 12.

Напомним, что в июне на ПМЭФ Бастрыкин сообщал, что прокуратура не раз отменяла дела, которые он возбуждал. «Я избрал тактику борьбы с прокуратурой таким образом — они отменяют, а я даю команду повторно возбудить. Иногда до трех, до четырех раз приходится», — поделился глава СК.

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Прокуратура Александр Бастрыкин Ленобласть Мигранты Уголовные дела СК
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Комментарии
7
Zet
29 августа 2024, 18:32
возраст привлечения давно пора на пару лет снижать...
Vikilein
29 августа 2024, 18:24
"Не" и "ни" повторите. Стыдно же так писать на таком уважаемом ресурсе.
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