Жительница Мурино обвинила 12-летнего мальчика в изнасиловании своей 10-летней дочери

Полиция Всеволожского района Ленобласти накануне доставила в отдел 12-летнего уроженца Таджикистана. Поводом стало сообщение жительницы Мурино: женщина утверждает, что мальчик изнасиловал в подъезде ее 10-летнюю дочь. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 августа.



Обеспокоенная мать рассказала, что во вторник утром пошла на прием к врачу, а дочь осталась дома с бабушкой. В три часа дня женщина вернулась, девочка тоже пришла с прогулки на обед, а затем снова ушла играть с подружкой. В седьмом часу вечера дочь позвонила матери и сказала, что «какой-то мальчик с ней сделал секс». Мать тут же направилась искать ребенка, нашла девочку в слезах. Дочь рассказала ей, что познакомилась с мальчиком во дворе, после этого они зашли в один из подъездов, и подросток якобы совершил с ней половой акт в естественной форме.

