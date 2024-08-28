    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, ю-з

    771мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.48eur102.29

    Жительница Мурино обвинила 12-летнего мальчика в изнасиловании своей 10-летней дочери

    26852
    28 комментариев

    Полиция Всеволожского района Ленобласти накануне доставила в отдел 12-летнего уроженца Таджикистана. Поводом стало сообщение жительницы Мурино: женщина утверждает, что мальчик изнасиловал в подъезде ее 10-летнюю дочь. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 августа.

    Обеспокоенная мать рассказала, что во вторник утром пошла на прием к врачу, а дочь осталась дома с бабушкой. В три часа дня женщина вернулась, девочка тоже пришла с прогулки на обед, а затем снова ушла играть с подружкой. В седьмом часу вечера дочь позвонила матери и сказала, что «какой-то мальчик с ней сделал секс». Мать тут же направилась искать ребенка, нашла девочку в слезах. Дочь рассказала ей, что познакомилась с мальчиком во дворе, после этого они зашли в один из подъездов, и подросток якобы совершил с ней половой акт в естественной форме.

    После рассказа ребенка жительница Мурино сразу же позвонила в полицию и скорую. Проводится проверка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ИзнасилованиеИзнасилование девочки
    ЛАЙК2
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ6
    ГНЕВ60
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 28

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    28
    close