Купил KIA, чтобы устроить гонки с полицией. В Сестрорецке со стрельбой задерживали счастливого автовладельца

Тест-драйв новой машины закончился стрельбой на северо-западе Петербурга. «Ласточка» отправилась на спецстоянку, водитель, забывший получить права перед её покупкой, — в отдел с букетом протоколов. Кадры задержания полицейский главк показал 29 августа.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, KIA Spectra привлекла внимание ДПС Курортного района на Приморском шоссе в ночь на 28 августа. Водитель ехал с явным превышением, был глух к требованиям остановиться, а потом и вовсе рванул от полиции, махнув рукой на ПДД.
Знакомство с правилами, впрочем, под сомнением. За рулём оказался неоднократно судимый 39-летний житель деревни Малое Верево, никогда не получавший права.
«Нарушитель в этот день купил автомобиль и тут же решил его обкатать в нетрезвом состоянии, однако вовремя был остановлен полицейскими. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался», — рассказали в главке.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.