Купил KIA, чтобы устроить гонки с полицией. В Сестрорецке со стрельбой задерживали счастливого автовладельца

Тест-драйв новой машины закончился стрельбой на северо-западе Петербурга. «Ласточка» отправилась на спецстоянку, водитель, забывший получить права перед её покупкой, — в отдел с букетом протоколов. Кадры задержания полицейский главк показал 29 августа.



Источник: Петербургская полиция

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, KIA Spectra привлекла внимание ДПС Курортного района на Приморском шоссе в ночь на 28 августа. Водитель ехал с явным превышением, был глух к требованиям остановиться, а потом и вовсе рванул от полиции, махнув рукой на ПДД.



Знакомство с правилами, впрочем, под сомнением. За рулём оказался неоднократно судимый 39-летний житель деревни Малое Верево, никогда не получавший права.



«Нарушитель в этот день купил автомобиль и тут же решил его обкатать в нетрезвом состоянии, однако вовремя был остановлен полицейскими. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался», — рассказали в главке.

