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    Белгородские власти приняли решение об отселении жителей четырех сел из-за «напряженной оперативной обстановки»

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    Оперативный штаб Белгородской области принял решение об отселении жителей четырех сел «в связи с напряженной оперативной обстановкой». Об этом вечером 28 августа сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области

    Речь идет о селах Пороз и Дроновка Грайворонского округа, селе Старый Хутор и хуторе Павловка Валуйского городского округа.

    Также было принято решение закрыть въезд в село Вязовое Краснояружского района.

    «Устанавливаем блокпосты, попасть в этот населенный пункт можно будет только по разрешению администрации», — сообщил Гладков. По его словам, обстановка остается напряженной: «много раненых, есть погибшие».

    Каждому жителю вышеуказанных населенных пунктов и села Солнцевка Белгородского района заплатят по 15 тысяч рублей.

    По вопросу о компенсации ущерба белгородчанам в связи с частичным повреждением или полной утратой транспортных средств было решено осуществлять выплаты из областного бюджета, но не более 2 миллионов рублей за автомобиль.

    Оперштаб решил также, что в 20-километровой зоне в приграничных муниципалитетах области все школы будут работать в дистанционном формате.

    «Мы должны не только принять все меры для обеспечения безопасности детей, но и дать возможность им учиться», — заявил Гладков.

    Ранее сегодня Оперативный штаб по проведению контртеррористической операции принял решение ограничить въезд в город Курчатов, где располагается Курская АЭС.

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    Белгородская областьОтселениеНапряженная обстановкаВячеслав Гладков
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