Белгородские власти приняли решение об отселении жителей четырех сел из-за «напряженной оперативной обстановки»

Оперативный штаб Белгородской области принял решение об отселении жителей четырех сел «в связи с напряженной оперативной обстановкой». Об этом вечером
официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области
Речь идет о селах Пороз и Дроновка Грайворонского округа, селе Старый Хутор и хуторе Павловка Валуйского городского округа.
Также было принято решение закрыть въезд в село Вязовое Краснояружского района.
«Устанавливаем блокпосты, попасть в этот населенный пункт можно будет только по разрешению администрации», — сообщил Гладков. По его словам, обстановка остается напряженной: «много раненых, есть погибшие».
Каждому жителю вышеуказанных населенных пунктов и села Солнцевка Белгородского района заплатят по
По вопросу о компенсации ущерба белгородчанам в связи с частичным повреждением или полной утратой транспортных средств было решено осуществлять выплаты из областного бюджета, но не более
Оперштаб решил также, что в 20-километровой зоне в приграничных муниципалитетах области все школы будут работать в дистанционном формате.
«Мы должны не только принять все меры для обеспечения безопасности детей, но и дать возможность им учиться», — заявил Гладков.
Ранее сегодня Оперативный штаб по проведению контртеррористической операции принял решение ограничить въезд в город Курчатов, где располагается Курская АЭС.