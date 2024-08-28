Белгородские власти приняли решение об отселении жителей четырех сел из-за «напряженной оперативной обстановки»

Оперативный штаб Белгородской области принял решение об отселении жителей четырех сел «в связи с напряженной оперативной обстановкой». Об этом вечером 28 августа сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Устанавливаем блокпосты, попасть в этот населенный пункт можно будет только по разрешению администрации», — сообщил Гладков. По его словам, обстановка остается напряженной: «много раненых, есть погибшие».

Также было принято решение закрыть въезд в село Вязовое Краснояружского района.

Речь идет о селах Пороз и Дроновка Грайворонского округа, селе Старый Хутор и хуторе Павловка Валуйского городского округа.

Каждому жителю вышеуказанных населенных пунктов и села Солнцевка Белгородского района заплатят по 15 тысяч рублей.

По вопросу о компенсации ущерба белгородчанам в связи с частичным повреждением или полной утратой транспортных средств было решено осуществлять выплаты из областного бюджета, но не более 2 миллионов рублей за автомобиль.

Оперштаб решил также, что в 20-километровой зоне в приграничных муниципалитетах области все школы будут работать в дистанционном формате.

