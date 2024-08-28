Депутат Госдумы предложил не штрафовать за превышение скорости в приграничье. Люди нарушают ПДД, чтобы спасти себя

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил убрать штрафы за превышение скорости в приграничных регионах России, сообщает 28 августа РИА Новости. Он считает, что за это не нужно привлекать водителей к административной ответственности.



Парламентарий отметил, что многим людям приходится нарушать скоростной режим после вторжения ВСУ, так как хотят сохранить собственную жизнь. Соответствующее обращение Султан Хамзаев направил начальнику Госавтоинспекции.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщало о новых попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Заявлялось, что штурмовые группы противника намеревались провести атаки в направлении Комаровки, Малой Локни и других населенных пунктов.