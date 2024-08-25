Минобороны РФ сообщило о новых попытках прорыва ВСУ в Курской области

Министерство обороны РФ сообщило о новых попытках прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Информация была опубликована 25 августа в телеграм-канале ведомства.

Так, заявляется, что сразу несколько атак штурмовых групп противника в направлении Комаровки, Малой Локни, Нечаева и Черкасского Поречного были отражены «подразделениями группировки войск "Север" при поддержке авиации и огня артиллерии».