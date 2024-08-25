Минобороны РФ сообщило о новых попытках прорыва ВСУ в Курской области

Министерство обороны РФ сообщило о новых попытках прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Информация была опубликована
Так, заявляется, что сразу несколько атак штурмовых групп противника в направлении Комаровки, Малой Локни, Нечаева и Черкасского Поречного были отражены «подразделениями группировки войск "Север" при поддержке авиации и огня артиллерии».
«Были сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Вишневка, Борки, Погребки и Спальное», — добавляет Минобороны. По сведениям МО РФ, ВСУ также потеряли
«Проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению ДРГ противника, пытавшихся проникнуть вглубь территории России, продолжается», — говорится в сообщении.
Накануне Путину доложили о боях в Курской области и ходе СВО.