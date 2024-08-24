Путину доложили о боях в Курской области и ходе СВО

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с руководством Объединённой группировки войск. Об этом рассказали 24 августа в пресс-службе Кремля.
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Сообщается, что в одном из командных пунктов Минобороны РФ глава государства принял доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского. Речь шла «о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению, а также о текущих результатах проведения специальной военной операции».
Кроме того, по телефону Путин «заслушал доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на вверенных им направлениях».
Тем временем в Минобороны РФ сообщили, что в Курской области ВС РФ отразили атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Спальное, Черкасское, Поречное и Малая Локня. Кроме того, сорваны попытки атак в направлении Комаровка, Кремяное. В лесах продолжается поиск диверсионных групп ВСУ, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.