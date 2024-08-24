«Нам это казалось вечностью». Появилось видео возвращения российских срочников из плена

Опубликованы первые кадры с вернувшимися российскими военными, попавшими в плен в Курской области. Видео показывает телеграм-канал Минобороны РФ днем 24 августа.
На видео показано, как побритые наголо молодые люди строятся и рассаживаются в автобусы. Кому-то помогают медики скорой. В военном ведомстве рассказали, что «ребятам раздали продуктовые наборы и на месте оказали необходимую медицинскую помощь».
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что на Родину «возвращены 115 срочников». «Большинство из них попали в плен в Курской области. Несмотря на то что они были там непродолжительное время, нам это казалось вечностью», — говорится в ее телеграм-канале.
Об обмене пленными Минобороны РФ сообщило в субботу. России вернули 115 военнослужащих, столько же военных ВСУ передали Киеву. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев подтвердил, что из украинского плена в РФ «вернулись 115 солдат, проходивших срочную службу на границе Курской области».