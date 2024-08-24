Вернули срочников. Минобороны РФ сообщило об обмене попавших в плен в Курской области

Россия и Украина обменялись пленными. РФ вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области. Столько же передано Киеву военных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ днем 24 августа.

Сейчас российские военнослужащие после обмена находятся в Белоруссии, где имеют возможность связаться с родственниками, уточняет ведомство. Далее их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях.

В сообщении Минобороны РФ отмечено посредническое участие Объединенных Арабских Эмиратов в состоявшемся обмене.