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    Вернули срочников. Минобороны РФ сообщило об обмене попавших в плен в Курской области

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    Россия и Украина обменялись пленными. РФ вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области. Столько же передано Киеву военных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ днем 24 августа.

    Сейчас российские военнослужащие после обмена находятся в Белоруссии, где имеют возможность связаться с родственниками, уточняет ведомство. Далее их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях.

    В сообщении Минобороны РФ отмечено посредническое участие Объединенных Арабских Эмиратов в состоявшемся обмене.

    Тем временем военкор Семен Пегов в своем телеграм-канале утверждает, что речь идет об обмене именно срочников. «Очень скоро попавшие в плен солдаты срочной службы будут на территории России и смогут выйти на связь с родными», — пишет он. Журналистка и экс-советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова пишет, что «срочников поменяли на срочников». Уточнила она это, «дабы избежать вбросов, что только чеченцев меняют или только "Азов"*».

    Позже депутат Госдумы Шамсаил Саралиев подтвердил, что из украинского плена в Россию «вернулись 115 солдат, проходивших срочную службу на границе Курской области».

    * Запрещен в РФ и признан террористической организацией.

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