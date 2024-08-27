Гладков: враг пытается прорваться через границу Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки прорыва в Белгородской области. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Как пишет Вячеслав Гладков, появились сведения о попытках ВСУ прорваться через границу Белгородской области.
Губернатор региона призывает граждан в своем сообщении сохранять спокойствие, а также обращаться к официальным источникам информации.
По сведениям Минобороны России, обстановка в приграничных регионах продолжает сохраняться сложной. Ситуацию на границе контролируют. Так, российские военные осуществляют плановые работы.
Ранее Вячеслав Гладков отмечал, что в Белгородской области продолжают эвакуировать людей. По словам губернатора региона, в селе Вязовое Краснояружского района Белгородской области был введен тот же режим, что и в селе Колотиловка, — ограниченный въезд. В настоящее время формируются списки на единоразовую выплату в размере 15 тысяч рублей.