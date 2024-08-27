В одном из белгородских сёл введён режим «ограниченный въезд»

В Белгородской области продолжают эвакуировать людей.



«Обстановка продолжает оставаться сложной», — рассказал 27 августа губернатор региона Вячеслав Гладков.



По его словам, в селе Вязовое Краснояружского района Белгородской области введен тот же режим, что и в селе Колотиловка, — ограниченный въезд. Формируются списки на единоразовую выплату в размере 15 тысяч рублей.



Завтра будет рассмотрен вопрос по отселению жителей сёл Дроновка, Пороз и Старый Хутор. Люди также получат единоразовые компенсации.



19 августа сообщалось об ограничении въезда в пять населенных пунктов, в том числе в Колотиловку.