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    Глава Стародубского муниципального округа Брянской области и еще два человека ранены при атаке ВСУ

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    Трое человек были ранены в Брянской области вечером 27 августа в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

    Одним из пострадавших, по сведениям губернатора, оказался глава Стародубского муниципального округа Александр Подольный.

    Вначале украинский дрон, как утверждается, сбросил взрывное устройство на частный дом в селе Курковичи. Обошлось без пострадавших, но разгорелся огонь, который угрожал распространиться на другие дома.

    На место происшествия прибыл Подольный и пожарно-спасательный расчет. Тогда ВСУ нанесли второй удар — пока глава муниципального образования оказывал помощь жителям, а пожарные тушили огонь.

    В результате ранения получили сотрудник пожарно-спасательной службы, Подольный и водитель.

    Все трое были доставлены в районную больницу.

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