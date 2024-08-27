Глава Стародубского муниципального округа Брянской области и еще два человека ранены при атаке ВСУ

Трое человек были ранены в Брянской области вечером
Одним из пострадавших, по сведениям губернатора, оказался глава Стародубского муниципального округа Александр Подольный.
Вначале украинский дрон, как утверждается, сбросил взрывное устройство на частный дом в селе Курковичи. Обошлось без пострадавших, но разгорелся огонь, который угрожал распространиться на другие дома.
На место происшествия прибыл Подольный и пожарно-спасательный расчет. Тогда ВСУ нанесли второй удар — пока глава муниципального образования оказывал помощь жителям, а пожарные тушили огонь.
В результате ранения получили сотрудник пожарно-спасательной службы, Подольный и водитель.
Все трое были доставлены в районную больницу.