    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, зап

    767мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.77eur102.49

    Шойгу: В Северо-Кавказском федеральном округе отмечается рост экстремистских и террористических преступлений

    869
    10 комментариев

    Общественно-политическая обстановка в субъектах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) остается сложной. Такое заявление сделал 27 августа секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на выездном совещании.

    По его словам, сложной является также и оперативная обстановка в CКФО.

    «В округе фиксируется устойчивая тенденция роста числа преступлений экстремистской и террористической направленности», отметил секретарь Совбеза и привел следующие данные: лишь в 2024 году в Карачаево-Черкесии и Дагестане в результате террористических актов погиб 21 человек, в том числе 18 сотрудников правоохранительных органов.

    Ранее глава ФСБ Александр Бортников рассказал, кто совершил июньские теракты в Дагестане.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Сергей ШойгуСКФОЭкстремизмТерроризм
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close