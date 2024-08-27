Шойгу: В Северо-Кавказском федеральном округе отмечается рост экстремистских и террористических преступлений

Общественно-политическая обстановка в субъектах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) остается сложной. Такое заявление сделал 27 августа секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на выездном совещании.
По его словам, сложной является также и оперативная обстановка в CКФО.
«В округе фиксируется устойчивая тенденция роста числа преступлений экстремистской и террористической направленности», отметил секретарь Совбеза и привел следующие данные: лишь в 2024 году в Карачаево-Черкесии и Дагестане в результате террористических актов погиб 21 человек, в том числе 18 сотрудников правоохранительных органов.
Ранее глава ФСБ Александр Бортников рассказал, кто совершил июньские теракты в Дагестане.