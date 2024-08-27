Politico: французский президент Макрон активно использует Telegram

Французский президент Эммануэль Макрон оказался активным пользователем Telegram, сообщает 27 августа издание Politico.



Бывший парламентарий, у которого в контактах остался номер Макрона, показал изданию их общий чат в Telegram. В профиле французского президента было указано, что он заходил в мессенджер «недавно». Издание отмечает, что это случилось уже после задержания Павла Дурова.

Макрон начал пользоваться приложением еще со времен своей президентской кампании. Спустя почти десять лет Telegram по-прежнему популярен как среди сторонников президента, так и среди других политических деятелей Франции, сообщает издание.