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    Politico: французский президент Макрон активно использует Telegram

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    Французский президент Эммануэль Макрон оказался активным пользователем Telegram, сообщает 27 августа издание Politico.

    Бывший парламентарий, у которого в контактах остался номер Макрона, показал изданию их общий чат в Telegram. В профиле французского президента было указано, что он заходил в мессенджер «недавно». Издание отмечает, что это случилось уже после задержания Павла Дурова.

    Макрон начал пользоваться приложением еще со времен своей президентской кампании. Спустя почти десять лет Telegram по-прежнему популярен как среди сторонников президента, так и среди других политических деятелей Франции, сообщает издание.

    Отметим, недавно Макрон заявил, что задержание Павла Дурова «ни в коем случае не является политическим решением». По его словам, оно связано с продолжающимся судебным расследованием.

    Основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле Бурже в Париже, когда он выходил из своего частного самолета. 26 августа французская прокуратура объяснила, в связи с чем Дуров помещен под стражу. Это сделано в рамках судебного расследования против неустановленного лица. Дело открыли 8 июля.

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