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    Песков: Москва готова помочь Дурову в организации правовой защиты

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    Россия готова оказать Павлу Дурову всю необходимую помощь и содействие, но ситуация осложняется тем, что он является и французским гражданином тоже. Об этом 27 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, обвинения, предъявленные Дурову, действительно очень серьезные и потому требуют серьезной доказательной базы. «В противном случае будет налицо прямая попытка ограничения свободы коммуникации, ну и можно сказать, что даже прямого запугивания руководителя крупной компании. То есть налицо будет именно политика, наличие которой в этой истории вчера отрицал господин Макрон», — отметил Песков (цитата по «Вы слушали Маяк»).

    Песков выразил надежду, что у Дурова есть все необходимые возможности, чтобы организовать свою правовую защиту, и отметил, что, с учетом его российского гражданства, Москва готова помочь.

    Основателя Telegram и «ВКонтакте» задержали в аэропорту Парижа 24 августа и поместили под стражу. Его, в частности, обвиняют в отказе от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений в Telegram. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение об аресте Дурова не является политическим. Французская прокуратура 26 августа опубликовала официальное объяснение по делу.

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    Павел ДуровФранцияРоссияДмитрий Песков
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