Песков: Москва готова помочь Дурову в организации правовой защиты

Россия готова оказать Павлу Дурову всю необходимую помощь и содействие, но ситуация осложняется тем, что он является и французским гражданином тоже. Об этом 27 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



По его словам, обвинения, предъявленные Дурову, действительно очень серьезные и потому требуют серьезной доказательной базы. «В противном случае будет налицо прямая попытка ограничения свободы коммуникации, ну и можно сказать, что даже прямого запугивания руководителя крупной компании. То есть налицо будет именно политика, наличие которой в этой истории вчера отрицал господин Макрон», — отметил Песков (цитата по «Вы слушали Маяк»).