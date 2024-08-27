Минобороны: заняв оборону в исправительной колонии, ВС отразили попытку прорыва в курское село

Российские военные из мотострелкового батальона в Курской области отразили попытки прорыва ВСУ в населенный пункт Малая Локня (Суджанский район), заняв оборону в исправительной колонии № 11, сообщает 27 августа Министерство обороны.
Заключенные и гражданский персонал были заранее эвакуированы. Военнослужащие возвели по периметру ИК защитные сооружения и удерживали позиции несколько дней.
«Личный состав подразделения группировки войск «Север» во взаимодействии с военнослужащими пограничной службы <...> уничтожил врага на подступах к спецобъекту», — говорится в сообщении.
В это время авиация и артиллерия наносили удары по резервам ВСУ.
По данным МО, при попытке прорыва противник потерял около ста человек и десяток единиц бронетехники.
25 августа Министерство обороны сообщало о новых попытках прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. До этого Путину доложили о боях в Курской области и ходе СВО.
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