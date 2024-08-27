Минобороны: заняв оборону в исправительной колонии, ВС отразили попытку прорыва в курское село

Российские военные из мотострелкового батальона в Курской области отразили попытки прорыва ВСУ в населенный пункт Малая Локня (Суджанский район), заняв оборону в исправительной колонии № 11, сообщает 27 августа Министерство обороны .

Заключенные и гражданский персонал были заранее эвакуированы. Военнослужащие возвели по периметру ИК защитные сооружения и удерживали позиции несколько дней.

«Личный состав подразделения группировки войск «Север» во взаимодействии с военнослужащими пограничной службы <...> уничтожил врага на подступах к спецобъекту», — говорится в сообщении.

В это время авиация и артиллерия наносили удары по резервам ВСУ.

По данным МО, при попытке прорыва противник потерял около ста человек и десяток единиц бронетехники.

25 августа Министерство обороны сообщало о новых попытках прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. До этого Путину доложили о боях в Курской области и ходе СВО.