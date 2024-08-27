Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+17°

ясная погода, без осадков

ощущается как +17

1 м/c,

ю-з.

 768мм 85%
Подробнее
3 Пробки
USD 91,77
EUR 102,49
Учебники дорожают
Бюджет для промышленности
Гонду в «Зените»
Будущее дома на Черняховского
Проходные баллы в 2024 году
Реакции на арест Дурова
Курорты на новых территориях
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия Боевые действия Минобороны: заняв оборону в исправительной колонии, ВС отразили попытку прорыва в курское село

Минобороны: заняв оборону в исправительной колонии, ВС отразили попытку прорыва в курское село

10 063
14 комментариев

Российские военные из мотострелкового батальона в Курской области отразили попытки прорыва ВСУ в населенный пункт Малая Локня (Суджанский район), заняв оборону в исправительной колонии № 11, сообщает 27 августа Министерство обороны.

Заключенные и гражданский персонал были заранее эвакуированы. Военнослужащие возвели по периметру ИК защитные сооружения и удерживали позиции несколько дней.

«Личный состав подразделения группировки войск «Север» во взаимодействии с военнослужащими пограничной службы <...> уничтожил врага на подступах к спецобъекту», — говорится в сообщении.

В это время авиация и артиллерия наносили удары по резервам ВСУ.

По данным МО, при попытке прорыва противник потерял около ста человек и десяток единиц бронетехники.

25 августа Министерство обороны сообщало о новых попытках прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. До этого Путину доложили о боях в Курской области и ходе СВО.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Курская область Боевые действия Атака ВСУ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY10
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
на склоне холма
27 августа 2024, 09:54
Войдёт в историю как битва за ИТК?
Snow*
27 августа 2024, 08:34
в ИТК содержатся лица, уже осужденные по приговору суда, а не заключенные, т.е. арестованные - подозреваемые или обвиняемые.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компании
Нетиповые планировки в жилых комплексах Санкт-Петербурга
26 августа, 17:30
Новости компании
Добрососеди отметили Праздник урожая в кварталах «ЮгТаун»
26 августа, 17:10
Новости компании
«Ингосстрах» поймал волну на фестивале «Фонтанка SUP»
26 августа, 16:26
ТОП 5
Новости компании
Нетиповые планировки в жилых комплексах Санкт-Петербурга
26 августа, 17:30
Добрососеди отметили Праздник урожая в кварталах «ЮгТаун»
26 августа, 17:10
«Ингосстрах» поймал волну на фестивале «Фонтанка SUP»
26 августа, 16:26
Setl Group выплатил 5-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
26 августа, 15:00
Ипотека все? А вот и нет
26 августа, 14:05
Как создать комфортное рабочее место для школьника: советы от «Кубатуры»
26 августа, 11:52
«Группа ЛСР» выводит в продажу новый дом в жилом квартале «Ручьи»
23 августа, 17:26
Петербуржцы стали чаще заниматься спортом онлайн
23 августа, 16:35
Драйвер больше не поддерживается, но система показывает стабильность
23 августа, 15:12
На Царскосельских холмах станет ещё зеленее
22 августа, 18:00
Сим-карты МегаФона появились в «Магнит Маркете»
22 августа, 17:40
Пришло время распробовать новые скорости на скоростной магистрали
22 августа, 13:38