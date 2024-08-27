Как понять, что у вас повышен гемоглобин: врачи назвали 9 тревожных признаков

Начнем с того, что гемоглобин — это сложный белок, который находится в крови и обеспечивает наши органы и ткани кислородом.



— Гемоглобин захватывает кислород в легких и транспортирует его к клеткам организма, где он освобождает кислород для участия в метаболических процессах. — объяснила врач Надежда Подкорытова, — Помимо транспортировки кислорода, гемоглобин участвует в выведении углекислого газа, являющегося продуктом обменных процессов, из тканей обратно в легкие.



Надежда Подкорытова — коммерческий директор, главный врач «ИНВИТРО-Урал». Окончила Челябинскую государственную медицинскую академию, специальность — «лечебное дело». Врач лабораторной диагностики, терапевт.



Также гемоглобин нужен нам для поддержания кислотно-щелочного баланса крови, функционируя как буферная система.

