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    Суд наказал виновного в смерти двух детей и матери в квартире на Охте. Семья отравилась угарным газом после перепланировки

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    Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор мужчине, который был признан виновным в смерти матери и ее двух детей в квартире на Охте. За причинение смерти по неосторожности двум или более лицам обвиняемому назначили полтора года принудительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства, сообщает в понедельник, 26 августа, Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    По версии следствия, мужчина, проживая в одной из квартир дома 10 литера А по Большой Пороховской улице с сентября 2018 года по декабрь 2019 года, решил самостоятельно сделать перепланировку. Он объединил кухню и гостиную, убрав стену между комнатами, и изменил схему движения воздуха по вентиляции, перекрыв свободный вентиляционный канал. После ремонта в течение трех лет всё работало без нареканий.

    Однако в ноябре 2022 года в газовом водонагревателе, расположенном на кухне, случилась поломка. И продукты сгорания газа начали распространяться по комнате. Из-за того, что кухня не была отделена от гостиной и коридора, угарный газ заполнил всю квартиру. В результате чего 38-летняя женщина, ее шестилетний сын и двухлетняя дочь погибли от отравления.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что скорую, а потом и полицию вызвала в квартиру бабушка. Дочь накануне жаловалась ей на плохое самочувствие у всех троих, а потом перестала выходить на связь. И мальчик, и девочка ходили в сад, обстановка в семье, несмотря на развод родителей, считалась благоприятной.

    За несколько дней до смерти женщина водила детей к врачу, чтобы взять справку в садик. Оба малыша были здоровы. Мать детей официально находилась в декрете, была лингвистом по профессии и занималась переводами.

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