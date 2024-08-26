Суд наказал виновного в смерти двух детей и матери в квартире на Охте. Семья отравилась угарным газом после перепланировки

Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор мужчине, который был признан виновным в смерти матери и ее двух детей в квартире на Охте. За причинение смерти по неосторожности двум или более лицам обвиняемому назначили полтора года принудительных работ с удержанием
По версии следствия, мужчина, проживая в одной из квартир
Однако в ноябре 2022 года в газовом водонагревателе, расположенном на кухне, случилась поломка. И продукты сгорания газа начали распространяться по комнате. Из-за того, что кухня не была отделена от гостиной и коридора, угарный газ заполнил всю квартиру. В результате чего
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что скорую, а потом и полицию вызвала в квартиру бабушка. Дочь накануне жаловалась ей на плохое самочувствие у всех троих, а потом перестала выходить на связь. И мальчик, и девочка ходили в сад, обстановка в семье, несмотря на развод родителей, считалась благоприятной.
За несколько дней до смерти женщина водила детей к врачу, чтобы взять справку в садик. Оба малыша были здоровы. Мать детей официально находилась в декрете, была лингвистом по профессии и занималась переводами.