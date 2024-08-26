Суд наказал виновного в смерти двух детей и матери в квартире на Охте. Семья отравилась угарным газом после перепланировки

Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор мужчине, который был признан виновным в смерти матери и ее двух детей в квартире на Охте. За причинение смерти по неосторожности двум или более лицам обвиняемому назначили полтора года принудительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства, сообщает в понедельник, 26 августа , Объединенная пресс-служба судов Петербурга.



По версии следствия, мужчина, проживая в одной из квартир дома 10 литера А по Большой Пороховской улице с сентября 2018 года по декабрь 2019 года , решил самостоятельно сделать перепланировку. Он объединил кухню и гостиную, убрав стену между комнатами, и изменил схему движения воздуха по вентиляции, перекрыв свободный вентиляционный канал. После ремонта в течение трех лет всё работало без нареканий.