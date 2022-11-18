    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -5

    2 м/с, с-в

    765мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.39eur62.57

    В квартире на Охте нашли тела матери и двух малышей. Возбуждено дело

    3459
    обсудить

    Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после обнаружения в квартире Красногвардейского района тела женщины и её двух детей.

    Как сообщает пресс-служба СК 18 ноября, погибших, 38-летнюю женщину, её 6-летнего сына и 2-летнюю дочь, нашли в квартире на Большой Пороховской улице сегодня утром.

    Следов насильственной смерти на телах не нашли. В рамках уголовного дела проводится ряд экспертиз для установления причины смерти семьи. По предварительной версии, причиной смерти является отравление угарным газом.

    Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура Петербурга.

    По данным «Фонтанки», скорую, а потом и полицию вызвала в квартиру бабушка. Дочь накануне жаловалась ей на плохое самочувствие у всех троих, а потом перестала выходить на связь.

    И мальчик, и девочка ходили в сад, обстановка в семье, несмотря на развод родителей, считалась благоприятной. У врача дети были в начале этой недели, чтобы взять справку в садик. Оба были здоровы.

    Мать детей официально находилась в декрете, а по профессии она лингвист и занимается переводами.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close