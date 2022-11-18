В квартире на Охте нашли тела матери и двух малышей. Возбуждено дело

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после обнаружения в квартире Красногвардейского района тела женщины и её двух детей.



Как сообщает пресс-служба СК 18 ноября, погибших, 38-летнюю женщину, её 6-летнего сына и 2-летнюю дочь, нашли в квартире на Большой Пороховской улице сегодня утром.



Следов насильственной смерти на телах не нашли. В рамках уголовного дела проводится ряд экспертиз для установления причины смерти семьи. По предварительной версии, причиной смерти является отравление угарным газом.

