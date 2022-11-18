В квартире на Охте нашли тела матери и двух малышей. Возбуждено дело

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после обнаружения в квартире Красногвардейского района тела женщины и её двух детей.
Как сообщает пресс-служба СК 18 ноября, погибших, 38-летнюю женщину, её 6-летнего сына и 2-летнюю дочь, нашли в квартире на Большой Пороховской улице сегодня утром.
Следов насильственной смерти на телах не нашли. В рамках уголовного дела проводится ряд экспертиз для установления причины смерти семьи. По предварительной версии, причиной смерти является отравление угарным газом.
Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура Петербурга.
По данным «Фонтанки», скорую, а потом и полицию вызвала в квартиру бабушка. Дочь накануне жаловалась ей на плохое самочувствие у всех троих, а потом перестала выходить на связь.
И мальчик, и девочка ходили в сад, обстановка в семье, несмотря на развод родителей, считалась благоприятной. У врача дети были в начале этой недели, чтобы взять справку в садик. Оба были здоровы.
Мать детей официально находилась в декрете, а по профессии она лингвист и занимается переводами.