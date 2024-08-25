Главный конструктор ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга скончался на 92-м году жизни

Главный конструктор оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга умер на
Всю трудовую жизнь Олег Иванович Мамалыга посвятил работе в коломенском конструкторском бюро машиностроения, сказано в заявлении. Он участвовал в разработке военной техники: советских ПТРК «Шмель» и «Малютка», тактических («Точка») и оперативно-тактических ракетных комплексов («Ока», «Ока-У», «Искандер-М»).
Ракетный комплекс «Искандер-М» предназначен для поражения целей на расстоянии до 500 километров.
Руководство и коллектив холдинга «Высокоточные комплексы» выразили соболезнования родным и близким Олега Мамалыги.
В настоящее время холдинг «Высокоточные комплексы» входит в госкорпорацию «Ростех».