Главный конструктор ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга скончался на 92-м году жизни

Главный конструктор оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга умер на 92-м году жизни. Об этом 25 августа сообщил холдинг «Высокоточные комплексы».

Всю трудовую жизнь Олег Иванович Мамалыга посвятил работе в коломенском конструкторском бюро машиностроения, сказано в заявлении. Он участвовал в разработке военной техники: советских ПТРК «Шмель» и «Малютка», тактических («Точка») и оперативно-тактических ракетных комплексов («Ока», «Ока-У», «Искандер-М»).

Ракетный комплекс «Искандер-М» предназначен для поражения целей на расстоянии до 500 километров.

