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    Главный конструктор ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга скончался на 92-м году жизни

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    Главный конструктор оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга умер на 92-м году жизни. Об этом 25 августа сообщил холдинг «Высокоточные комплексы».

    Всю трудовую жизнь Олег Иванович Мамалыга посвятил работе в коломенском конструкторском бюро машиностроения, сказано в заявлении. Он участвовал в разработке военной техники: советских ПТРК «Шмель» и «Малютка», тактических («Точка») и оперативно-тактических ракетных комплексов («Ока», «Ока-У», «Искандер-М»).

    Ракетный комплекс «Искандер-М» предназначен для поражения целей на расстоянии до 500 километров.

    Руководство и коллектив холдинга «Высокоточные комплексы» выразили соболезнования родным и близким Олега Мамалыги.

    В настоящее время холдинг «Высокоточные комплексы» входит в госкорпорацию «Ростех».

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