Мирный житель погиб в Белгородской области при сбросе взрывного устройства с БПЛА. Это уже шестая жертва в регионе за день

Мирный житель погиб 25 августа в селе Соловьёвка Белгородской области в результате сброса взрывного устройства с беспилотника. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
Атака БПЛА на населенный пункт произошла ранее утром — Гладков отчитался о ней
«В селе Соловьёвка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника полностью сгорел коммерческий объект», — написал глава региона. На тот момент о пострадавших не сообщалось.
В 13:29 он привел уточненные данные о результатах налета БПЛА:
«Вновь у нас тяжелая, невосполнимая потеря… поступила информация о погибшем мирном жителе. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи».
Ранее сегодня Вооруженные силы Украины нанесли удар по поселку Ракитное в Белгородской области, в результате которого погибли пять человек.