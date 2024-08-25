Мирный житель погиб в Белгородской области при сбросе взрывного устройства с БПЛА. Это уже шестая жертва в регионе за день

Мирный житель погиб 25 августа в селе Соловьёвка Белгородской области в результате сброса взрывного устройства с беспилотника. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Атака БПЛА на населенный пункт произошла ранее утром — Гладков отчитался о ней в 09:44 .

«В селе Соловьёвка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника полностью сгорел коммерческий объект», — написал глава региона. На тот момент о пострадавших не сообщалось.

В 13:29 он привел уточненные данные о результатах налета БПЛА: