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    Мирный житель погиб в Белгородской области при сбросе взрывного устройства с БПЛА. Это уже шестая жертва в регионе за день

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    Мирный житель погиб 25 августа в селе Соловьёвка Белгородской области в результате сброса взрывного устройства с беспилотника. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

    Атака БПЛА на населенный пункт произошла ранее утром — Гладков отчитался о ней в 09:44.

    «В селе Соловьёвка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника полностью сгорел коммерческий объект», — написал глава региона. На тот момент о пострадавших не сообщалось.

    В 13:29 он привел уточненные данные о результатах налета БПЛА:

    «Вновь у нас тяжелая, невосполнимая потеря… поступила информация о погибшем мирном жителе. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи».

    Ранее сегодня Вооруженные силы Украины нанесли удар по поселку Ракитное в Белгородской области, в результате которого погибли пять человек.

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