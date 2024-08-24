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Историю сложно назвать любимым предметом всех школьников, но говорят, что ее нужно знать хотя бы для того, чтобы не допускать ошибок в будущем. Как вы считаете, наломаете дров в нашем тесте или ответите на все вопросы без запинки?
Кто основал Московское княжество?
Сколько революций было в России?
Раз уж вспомнили про бунты, скажите, какого бунта не было в России?
С каким царем закончилось Смутное время?
В каком году была принята первая Конституция СССР?
Кем приходился Владимир княгине Ольге?
Какой из перечисленных городов был главным соперником Москвы на роль общерусского политического центра в начале образования единого Русского государства?
Как назывался небольшой кружок близких Ивану Грозному людей, сложившийся в первые годы его правления?
В честь какого события построен собор Василия Блаженного?
Кто после смерти Иосифа Сталина занял пост председателя Совета министров СССР?
Стыдно не знать: 10 вопросов по истории России, которые поставят вас в тупик
В учебник истории вы заглядывали очень редко.
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Стыдно не знать: 10 вопросов по истории России, которые поставят вас в тупик
Гением истории вас не назвать, но всё же она для вас не пустой звук.
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Стыдно не знать: 10 вопросов по истории России, которые поставят вас в тупик
Либо у вас феноменальная память, либо вы только вчера перечитывали учебники истории.
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Стыдно не знать: 10 вопросов по истории России, которые поставят вас в тупик
Вы сделали невероятное — ответили на все 10 вопросов без ошибок. Как вам это удалось?