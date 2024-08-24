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    Стыдно не знать: 10 вопросов по истории России, которые поставят вас в тупик

    В этом сложном тесте вам придется вспомнить всё

    2010
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    Историю сложно назвать любимым предметом всех школьников, но говорят, что ее нужно знать хотя бы для того, чтобы не допускать ошибок в будущем. Как вы считаете, наломаете дров в нашем тесте или ответите на все вопросы без запинки?

    Кто основал Московское княжество?

    Сколько революций было в России?

    Раз уж вспомнили про бунты, скажите, какого бунта не было в России?

    С каким царем закончилось Смутное время?

    В каком году была принята первая Конституция СССР?

    Кем приходился Владимир княгине Ольге?

    Какой из перечисленных городов был главным соперником Москвы на роль общерусского политического центра в начале образования единого Русского государства?

    Как назывался небольшой кружок близких Ивану Грозному людей, сложившийся в первые годы его правления?

    В честь какого события построен собор Василия Блаженного?

    Кто после смерти Иосифа Сталина занял пост председателя Совета министров СССР?

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    Стыдно не знать: 10 вопросов по истории России, которые поставят вас в тупик

    В учебник истории вы заглядывали очень редко.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Стыдно не знать: 10 вопросов по истории России, которые поставят вас в тупик

    Гением истории вас не назвать, но всё же она для вас не пустой звук.

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    Стыдно не знать: 10 вопросов по истории России, которые поставят вас в тупик

    Либо у вас феноменальная память, либо вы только вчера перечитывали учебники истории.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Стыдно не знать: 10 вопросов по истории России, которые поставят вас в тупик

    Вы сделали невероятное — ответили на все 10 вопросов без ошибок. Как вам это удалось?

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