Муфтий о захвате заложников в ИК-19: «С преступниками нужно говорить с позиции силы»

Муфтий Центрального духовного управления мусульман Волгоградской области заявил 23 августа «Газете.ру», что нельзя вести переговоры с теми, кто захватил заложников в ИК-19 в городе Суровикино.



Как отметил Бата Кифах Мохамад, «уговаривать их добрым словом и увещевать» не нужно после того, что они сделали.



«Подчеркну: с преступниками нужно говорить с позиции силы», — заявил он.



Напомним, сотрудников ФСИН взяли в заложники во время заседания дисциплинарной комиссии. Возбуждено уголовное дело о захвате заложников и дезорганизации учреждений, которые обеспечивают изоляцию от общества.

