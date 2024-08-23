    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 13

    3 м/с, ю-з

    757мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd91.29eur101.62

    Муфтий о захвате заложников в ИК-19: «С преступниками нужно говорить с позиции силы»

    1791
    11 комментариев

    Муфтий Центрального духовного управления мусульман Волгоградской области заявил 23 августа «Газете.ру», что нельзя вести переговоры с теми, кто захватил заложников в ИК-19 в городе Суровикино.

    Как отметил Бата Кифах Мохамад, «уговаривать их добрым словом и увещевать» не нужно после того, что они сделали.

    «Подчеркну: с преступниками нужно говорить с позиции силы», — заявил он.

    Напомним, сотрудников ФСИН взяли в заложники во время заседания дисциплинарной комиссии. Возбуждено уголовное дело о захвате заложников и дезорганизации учреждений, которые обеспечивают изоляцию от общества.

    Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, комментируя ЧП в ИК-19, заявил, что четверых сотрудников УФСИН доставили в центральную районную больницу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Захват заложников
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close