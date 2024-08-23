Муфтий о захвате заложников в ИК-19: «С преступниками нужно говорить с позиции силы»

Муфтий Центрального духовного управления мусульман Волгоградской области заявил
Как отметил Бата Кифах Мохамад, «уговаривать их добрым словом и увещевать» не нужно после того, что они сделали.
«Подчеркну: с преступниками нужно говорить с позиции силы», — заявил он.
Напомним, сотрудников ФСИН взяли в заложники во время заседания дисциплинарной комиссии. Возбуждено уголовное дело о захвате заложников и дезорганизации учреждений, которые обеспечивают изоляцию от общества.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, комментируя ЧП в ИК-19, заявил, что четверых сотрудников УФСИН доставили в центральную районную больницу.