    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Дождь

    Ощущается как 20

    2 м/с, ю-з

    756мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.29eur101.62

    В Московской области первые этажи в новостройках запретили использовать в качестве жилых помещений

    807
    обсудить

    В Московской области первые этажи в новостройках запретили использовать в качестве жилых помещений — нововведение властей относится ко всем многоквартирным домам свыше четырех этажей.

    «100% первых этажей необходимо предусматривать в рамках планируемой застройки под размещение объектов нежилого назначения», цитирует ТАСС постановление правительства Московской области.

    Также власти Подмосковья обновили нормативы организации парковок (количество парковочных мест должно составлять теперь 90% от уровня автомобилизации местного населения, и не менее 18% парковочных мест отводятся под временное хранение) и новые стандарты благоустройства дворов (детские площадки должны отодвигаются от домов на расстояние до 100 метров, а спортивные — до 500 метров).

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которое устанавливает минимальную площадь квартир. Строить жилье площадью меньше указанных норм в столице теперь запрещено

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПодмосковьеНовостройкиПервый этажЖилые помещения
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close