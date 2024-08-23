В Московской области первые этажи в новостройках запретили использовать в качестве жилых помещений — нововведение властей относится ко всем многоквартирным домам свыше четырех этажей.
«100% первых этажей необходимо предусматривать в рамках планируемой застройки под размещение объектов нежилого назначения», цитирует ТАСС постановление правительства Московской области.
Также власти Подмосковья обновили нормативы организации парковок (количество парковочных мест должно составлять теперь 90% от уровня автомобилизации местного населения, и не менее 18% парковочных мест отводятся под временное хранение) и новые стандарты благоустройства дворов (детские площадки должны отодвигаются от домов на расстояние до 100 метров, а спортивные — до 500 метров).
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которое устанавливает минимальную площадь квартир. Строить жилье площадью меньше указанных норм в столице теперь запрещено