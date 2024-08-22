Рэпера Radiy задержали после сообщения футболистки «Зенита» о мошенничестве с его стороны

Рэпера Radiy — Радия Лебедева — задержали после сообщения футболистки «Зенита» о мошенничестве с его стороны. 33-летняя женщина сама обратилась в полицию и рассказала правоохранителям историю о многочисленных «покупках» автомобилей по предложению Лебедева.

Вечером 22 августа «Фонтанке» стало известно, что было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).



В течение нескольких лет, по словам спортсменки, Лебедев время от времени предлагал ей покупать дорогостоящие автомобили. Женщина каждый раз переводила рэперу деньги, но при этом ни разу не получила обещанной машины.