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    Рэпера Radiy задержали после сообщения футболистки «Зенита» о мошенничестве с его стороны

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    Рэпера Radiy — Радия Лебедева — задержали после сообщения футболистки «Зенита» о мошенничестве с его стороны. 33-летняя женщина сама обратилась в полицию и рассказала правоохранителям историю о многочисленных «покупках» автомобилей по предложению Лебедева.

    Вечером 22 августа «Фонтанке» стало известно, что было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

    В течение нескольких лет, по словам спортсменки, Лебедев время от времени предлагал ей покупать дорогостоящие автомобили. Женщина каждый раз переводила рэперу деньги, но при этом ни разу не получила обещанной машины.


    В 2018 году Лебедев получил условный срок за хищение 9,3 миллиона рублей, схема которого крутилась вокруг дорогих транспортных средств. Весной 2023 года молодой человек также получил условный срок за мошенничество. Подробнее о том, какие предложения он делал футболистке «Зенита», читайте в материале «Фонтанки».

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    Рэпер RadiyРадий ЛебедевЗенитЗадержаниеМошенничество в особо крупном размере
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    ixform22 Авг 2024 в 21:42
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