Рэпера Radiy задержали после сообщения футболистки «Зенита» о мошенничестве с его стороны

Рэпера Radiy — Радия Лебедева — задержали после сообщения футболистки «Зенита» о мошенничестве с его стороны. 33-летняя женщина сама обратилась в полицию и рассказала правоохранителям историю о многочисленных «покупках» автомобилей по предложению Лебедева.
Вечером 22 августа «Фонтанке» стало известно, что было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
В течение нескольких лет, по словам спортсменки, Лебедев время от времени предлагал ей покупать дорогостоящие автомобили. Женщина каждый раз переводила рэперу деньги, но при этом ни разу не получила обещанной машины.
В 2018 году Лебедев получил условный срок за хищение 9,3 миллиона рублей, схема которого крутилась вокруг дорогих транспортных средств. Весной 2023 года молодой человек также получил условный срок за мошенничество. Подробнее о том, какие предложения он делал футболистке «Зенита», читайте в материале «Фонтанки».