Рэпер, предприниматель, аферист. В Петербурге певец Радий получил срок за мошенничество

Известный как рэпер Radiy Радий Лебедев получил условный срок за мошенничество в Приморском районном суде Петербурга. Новых треков в ближайшее время можно не ждать — предприниматель и музыкант арестован по другому уголовному делу.

О приговоре Радию Лебедеву 20 марта сообщила объединённая пресс-служба судов. Согласно материалам дела, махинациями 31-летний житель Петербурга занимался параллельно с попытками покорить музыкальный Олимп. Суд установил, что в октябре-декабре 2021 года он похитил более 3,6 млн рублей. Деньги выманивал, обещая помощь в покупке Toyota Land Cruiser 200 и MacBook Pro.

Лебедев полностью признал вину, дал явку с повинной, но от показаний в ходе судебного следствия воздержался. «Холост, проживал в семье с женой и ребёнком, трудоустроен, оказывал помощь благотворительному фонду «Добрые люди» и иным общественным организациям, имеет медаль «В память 300-летия Гангутской битвы», на учётах не состоит», — охарактеризовали фигуранта в суде. Себя в запрещённой в России соцсети он позиционирует как предпринимателя.

По данным СПАРК, Лебедев, а до июля 2018 года Шигабетдинов, является совладельцем двух фирм. Одна, по документам, занимается лесозаготовками, вторая — оптовой торговлей аппаратурой и электротехническим оборудованием. До конца 2020-го Лебедев был зарегистрирован как предприниматель, в сфере интересов которого была розничная торговля.

Примерно в это же время нашёл себя в музыке и за пару лет подарил поклонникам семь синглов. В 2021-м в творческой биографии рэпера Radiy появилась отметка сначала «бойфренд», а потом «экс-бойфренд» Ольги Бузовой. Роман будто бы по соцсетям вычислили фанаты. Бузова отношения не подтверждала и не опровергала, возможно, даже не зная, о ком идёт речь. В 2022 году новых песен от Radiy не появилось. В это время как раз шло расследование его дела о мошенничестве. Приморский райсуд зарегистрировал материалы в июле и 13 марта приговорил Лебедева к трём годам условно.