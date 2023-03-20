Рэпер, предприниматель, аферист. В Петербурге певец Радий получил срок за мошенничество

Известный как рэпер Radiy Радий Лебедев получил условный срок за мошенничество в Приморском районном суде Петербурга. Новых треков в ближайшее время можно не ждать — предприниматель и музыкант арестован по другому уголовному делу.
О приговоре Радию Лебедеву 20 марта сообщила объединённая пресс-служба судов. Согласно материалам дела, махинациями 31-летний житель Петербурга занимался параллельно с попытками покорить музыкальный Олимп.
Суд установил, что в октябре-декабре 2021 года он похитил более 3,6 млн рублей. Деньги выманивал, обещая помощь в покупке Toyota Land Cruiser 200 и MacBook Pro.
Лебедев полностью признал вину, дал явку с повинной, но от показаний в ходе судебного следствия воздержался.
«Холост, проживал в семье с женой и ребёнком, трудоустроен, оказывал помощь благотворительному фонду «Добрые люди» и иным общественным организациям, имеет медаль «В память 300-летия Гангутской битвы», на учётах не состоит», — охарактеризовали фигуранта в суде. Себя в запрещённой в России соцсети он позиционирует как предпринимателя.
По данным СПАРК, Лебедев, а до июля 2018 года Шигабетдинов, является совладельцем двух фирм. Одна, по документам, занимается лесозаготовками, вторая — оптовой торговлей аппаратурой и электротехническим оборудованием. До конца 2020-го Лебедев был зарегистрирован как предприниматель, в сфере интересов которого была розничная торговля.
Примерно в это же время нашёл себя в музыке и за пару лет подарил поклонникам семь синглов. В 2021-м в творческой биографии рэпера Radiy появилась отметка сначала «бойфренд», а потом «экс-бойфренд» Ольги Бузовой. Роман будто бы по соцсетям вычислили фанаты. Бузова отношения не подтверждала и не опровергала, возможно, даже не зная, о ком идёт речь.
В 2022 году новых песен от Radiy не появилось. В это время как раз шло расследование его дела о мошенничестве. Приморский райсуд зарегистрировал материалы в июле и 13 марта приговорил Лебедева к трём годам условно.
Несмотря на то что реального срока удалось избежать, на свободу он пока не выйдет. С 11 февраля Лебедев заключён под стражу по решению Кировского районного суда. Поводом стало новое дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Статья фигуранту хорошо знакома. В 2018 году условный срок за хищение 9,3 млн рублей ему назначил Гатчинский суд. Согласно материалам, схема была аналогичная. Лебедев брал деньги под выдуманным предлогом о покупке машины, «помогал» прятать от конфискации Cadillac Escalade, а заодно присваивал золото, пистолет, снегоходы и мотоциклы. В приговоре сказано, что подсудимый раскаялся, частично вернул похищенное и возместил ущерб.