Она ему деньги, а он ей обещания. Футболистка «Зенита» стала жертвой известного мошенника

В полицию обратилась 33-летняя петербурженка, известная своей игрой в футбольном клубе «Зенит». Она рассказала, что стала жертвой мошенничества со стороны 32-летнего Радия Лебедева, который знаком петербургским судам по соответствующей статье.
Правоохранителям спортсменка рассказала, что их знакомство с Лебедевым произошло
В декабре 2022 года мошенник вновь обратился к спортсменке с предложением купить Mercedes G-класса за
Кроме того, футболистка призналась полиции, что по настоянию своего «перекупщика» оформила несколько кредитов на общую сумму более
Помимо предпринимательских «способностей» Радия Лебедева, «Фонтанка» знает его как рэпера с псевдонимом Radiy, который весной
Как писала «Фонтанка» 159-я статья ему была хорошо знакома и ранее.