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    Атакованный в порту «Кавказ» паром затонул

    Она ему деньги, а он ей обещания. Футболистка «Зенита» стала жертвой известного мошенника

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    В полицию обратилась 33-летняя петербурженка, известная своей игрой в футбольном клубе «Зенит». Она рассказала, что стала жертвой мошенничества со стороны 32-летнего Радия Лебедева, который знаком петербургским судам по соответствующей статье.

    Правоохранителям спортсменка рассказала, что их знакомство с Лебедевым произошло в 2021 году через социальные сети. В конце ноября 2022 года, вернувшись из-за границы, она встретилась с ним, и он якобы предложил ей купить автомобиль Mercedes-Benz E-класса за 2,5 миллиона рублей. Но после передачи денег машина так и не была доставлена. Затем Лебедев предложил покупку Porsche Cayenne для перепродажи. Девушка перевела ему и его помощнику около 2,2 миллиона рублей, но ни автомобиля, ни денег обратно она не получила.

    В декабре 2022 года мошенник вновь обратился к спортсменке с предложением купить Mercedes G-класса за 5 миллионов рублей. Она перевела деньги, но опять осталась ни с чем. В мае 2023 года Лебедев попросил ее помочь с деньгами на адвоката, и она передала ему 200 тысяч рублей.

    Кроме того, футболистка призналась полиции, что по настоянию своего «перекупщика» оформила несколько кредитов на общую сумму более 5 миллионов рублей. По ее словам, на данный момент Лебедев вернул ей 911 тысяч рублей, а общий ущерб она оценивает в 11,1 миллиона рублей. Полиция начала проверку по данному делу.

    Помимо предпринимательских «способностей» Радия Лебедева, «Фонтанка» знает его как рэпера с псевдонимом Radiy, который весной 2023 года по решению Приморского районного суда получил условный срок за мошенничество. Схема была та же. Суд установил, что в октябре — декабре 2021 года он похитил более 3,6 миллиона рублей. Деньги выманивал, обещая помощь в покупке Toyota Land Cruiser 200 и MacBook Pro. В июле 2023 года ему выносил приговор уже Октябрьский районный суд, признавший Лебедева виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Своей жертве он также рассказывал о покупке дорогих автомобилей, которые в итоге тот так и не увидел. Несмотря на это, он получил 3 года условно.

    Как писала «Фонтанка» 159-я статья ему была хорошо знакома и ранее. В 2018 году он получил условный срок за хищение 9,3 миллиона рублей, схема которого крутилась вокруг дорогих транспортных средств.

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