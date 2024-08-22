Она ему деньги, а он ей обещания. Футболистка «Зенита» стала жертвой известного мошенника

В полицию обратилась 33-летняя петербурженка, известная своей игрой в футбольном клубе «Зенит». Она рассказала, что стала жертвой мошенничества со стороны 32-летнего Радия Лебедева, который знаком петербургским судам по соответствующей статье.

Правоохранителям спортсменка рассказала, что их знакомство с Лебедевым произошло в 2021 году через социальные сети. В конце ноября 2022 года , вернувшись из-за границы, она встретилась с ним, и он якобы предложил ей купить автомобиль Mercedes-Benz E-класса за 2,5 миллиона рублей. Но после передачи денег машина так и не была доставлена. Затем Лебедев предложил покупку Porsche Cayenne для перепродажи. Девушка перевела ему и его помощнику около 2,2 миллиона рублей, но ни автомобиля, ни денег обратно она не получила.