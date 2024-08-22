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    У Катюши через два дня праздник. Полюбуйтесь, какая она стала

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    Совсем скоро панда Катюша из Московского зоопарка будет отмечать свой первый день рождения. 24 августа ей исполнится год.

    Директор зоопарка Светлана Акулова регулярно показывает Катюшу в своем телеграм-канале. 22 августа она опубликовала сразу несколько видео. На них 38-килограммовая малышка ползает по своей терпеливой маме Диндин, ищет мамину еду и устраивает день конфетки. А папа Жуи в это время спит.

    Родителей Катюши Диндин и Жуи в мае 2019 года власти Китая передали России в рамках панда-дипломатии. Это был первый случай рождения потомства большой панды в России. По словам Светланы Акуловой, у Диндин оказался сильный материнский инстинкт — мама с первой секунды взяла в свои большие лапы малышку и не отпускала ее. Через три-четыре года Катюша, скорее всего, уедет в Китай: все панды в мире являются национальным символом и достоянием этой страны.

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