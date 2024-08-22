У Катюши через два дня праздник. Полюбуйтесь, какая она стала

Совсем скоро панда Катюша из Московского зоопарка будет отмечать свой первый день рождения.
Директор зоопарка Светлана Акулова регулярно показывает Катюшу в своем телеграм-канале.
Родителей Катюши Диндин и Жуи в мае 2019 года власти Китая передали России в рамках панда-дипломатии. Это был первый случай рождения потомства большой панды в России. По словам Светланы Акуловой, у Диндин оказался сильный материнский инстинкт — мама с первой секунды взяла в свои большие лапы малышку и не отпускала ее. Через три-четыре года Катюша, скорее всего, уедет в Китай: все панды в мире являются национальным символом и достоянием этой страны.