У Катюши через два дня праздник. Полюбуйтесь, какая она стала

Совсем скоро панда Катюша из Московского зоопарка будет отмечать свой первый день рождения. 24 августа ей исполнится год.



Директор зоопарка Светлана Акулова регулярно показывает Катюшу в своем телеграм-канале. 22 августа она опубликовала сразу несколько видео. На них 38-килограммовая малышка ползает по своей терпеливой маме Диндин, ищет мамину еду и устраивает день конфетки. А папа Жуи в это время спит.

