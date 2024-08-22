В Волгоградской области сбито 13 БПЛА, там задерживаются самолёты

Средства ПВО за ночь 22 августа уничтожили и перехватили 28 беспилотников над шестью регионами, отчитывается Минобороны.
Больше всего — 13 БПЛА — сбиты над Волгоградской областью. Там, напомним, загорелся объект Минобороны. Кроме того, в аэропорту Волгограда, судя по онлайн-табло, задерживаются рейсы.
Кроме того, семь беспилотников уничтожены над Ростовской, четыре над Белгородской, два над Воронежской и по одному над Брянской и Курской областями. В Белгородской области, напомним, пострадала женщина.