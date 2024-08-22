Ночные атаки: под Ростовом перехвачены несколько БПЛА, в Шебекино ранена женщина

Несколько российских регионов подверглись атакам противника в ночь на 22 августа.

В городе Шебекино в результате обстрела пострадала женщина, у нее минно-взрывная травма, баротравма и осколочные ранения ног. В коммерческом объекте повреждено остекление, осколками посечён рядом стоящий легковой автомобиль, сообщил в начале ночи губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

На западе Ростовской области силами ПВО отражена атака пяти беспилотников. Пострадавших и повреждений объектов, предварительно, нет, проинформировал рано утром губернатор Ростовской области Василий Голубев.