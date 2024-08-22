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    Ночные атаки: под Ростовом перехвачены несколько БПЛА, в Шебекино ранена женщина

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    Несколько российских регионов подверглись атакам противника в ночь на 22 августа.

    В городе Шебекино в результате обстрела пострадала женщина, у нее минно-взрывная травма, баротравма и осколочные ранения ног. В коммерческом объекте повреждено остекление, осколками посечён рядом стоящий легковой автомобиль, сообщил в начале ночи губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    На западе Ростовской области силами ПВО отражена атака пяти беспилотников. Пострадавших и повреждений объектов, предварительно, нет, проинформировал рано утром губернатор Ростовской области Василий Голубев.

    В Курской области ракету сбили незадолго до полуночи. В середине ночи и утром врио губернатора Алексей Смирнов снова предупреждал о ракетной опасности.

    Рано утром в Брянской области, по информации губернатора Александра Богомаза, ПВО обнаружила и уничтожила беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

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