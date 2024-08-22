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    Беспилотники атаковали Волгоградскую область, загорелся объект Минобороны

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    Средства ПВО ночью 22 августа отразили атаку беспилотников в Волгоградской области, в районе Мариновки, большая часть дронов уничтожена. Погибших нет. Об этом сообщает телеграм-канал администрации области.

    «В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны. Пожарно-спасательные службы оперативно приступили к пожаротушению», — заявил губернатор области Андрей Бочаров.

    Атакам ночью подверглись ещё как минимум четыре региона: Белгородская, Курская, Брянская и Ростовская области. В Шебекино есть пострадавший — местная жительница получила ранения.

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