Беспилотники атаковали Волгоградскую область, загорелся объект Минобороны

Средства ПВО ночью 22 августа отразили атаку беспилотников в Волгоградской области, в районе Мариновки, большая часть дронов уничтожена. Погибших нет. Об этом сообщает телеграм-канал администрации области.
«В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны. Пожарно-спасательные службы оперативно приступили к пожаротушению», — заявил губернатор области Андрей Бочаров.
Атакам ночью подверглись ещё как минимум четыре региона: Белгородская, Курская, Брянская и Ростовская области. В Шебекино есть пострадавший — местная жительница получила ранения.